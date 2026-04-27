Sucesos

Trágico accidente cobra la vida de un oficial de la Fuerza Pública en la zona sur

Al parecer, el policía iba de camino a casa cuando se dio la tragedia

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Por Alejandra Morales

Un oficial de la Fuerza Pública perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona sur del país.

Lo identificaron con el apellido Vargas, de 57 años.

El hecho se registró a las 6:57 p.m., en Veracruz de Coloradito de Corredores, en las cercanías de Paso Canoas, donde la alerta movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la versión preliminar, el oficial viajaba en una motocicleta y habría sido chocado por detrás por un vehículo. Al parecer, iba de regreso a su casa.

Un oficial de la Fuerza Pública perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona sur del país, la noche del 26 de abril del 2026.. Lo identificaron con el apellido Vargas, de 57 años. Foto: ANI
Un oficial de la Fuerza Pública perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la zona sur del país, la noche del 26 de abril del 2026. Lo identificaron con el apellido Vargas, de 57 años. Foto: ANI (ANI/ANI)

Producto del impacto, el hombre falleció en el sitio.

Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja; sin embargo, cuando los socorristas llegaron, el oficial ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

Las autoridades ahora investigan las circunstancias exactas en que ocurrió este fatal accidente.

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oficial de la Fuerza Pública muere al derrapar en motoCorredoresColoradito de Corredores
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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