Trágico accidente en Corredores: motociclista de 47 años fallece tras colisión frontal

Los ocupantes del otro carro involucrado resultaron ilesos

Por Silvia Coto
La policía de Tránsito informó que la alcoholemia dio negatival. Foto Alonso Tenorio, ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la madrugada de este domingo en la zona sur del país.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como un hombre de apellido Concepción, de 47 años.

El percance ocurrió a las 4:30 a. m. en la localidad de Abangares de Laurel, en Corredores. Por razones que aún se encuentran bajo investigación, Concepción, quien viajaba a bordo de una motocicleta, colisionó de manera violenta contra un vehículo.

Producto del fuerte impacto, el motociclista sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el sitio. Cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte de las autoridades judiciales que atendieron la escena, las personas que viajaban en el automóvil involucrado resultaron ilesas.

Al conductor del carro se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo, según confirmó el OIJ.

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la Morgue Judicial y determinar con exactitud las causas del deceso.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar si el exceso de velocidad, sería lo que detonó el accidente.

