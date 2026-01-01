Sucesos

Trágico inicio de año: mortal accidente de tránsito enlutó a dos familias en primeras horas de este 2026

Un choque entre dos vehículos dejó dos personas fallecidas y un herido durante la madrugada de este 1.º de enero

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Las primeras horas del 2026 quedaron marcadas por una tragedia vial, luego de que un accidente de tránsito cobrara la vida de dos personas en La Florencia de San Carlos, en el distrito de Muelle, específicamente en el sector de San Josecito.

Choque ocurrió a las 3:30 de la madrugada

Cruz Roja
El accidente ocurrió en La Florencia de San Carlos, sector de Muelle, la madrugada del 1.º de enero. (Fines ilustrativos) (Cruz Roja)

Según información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, el hecho se registró a las 3:30 a. m. de este 1.º de enero, cuando por circunstancias que aún se desconocen, dos vehículos colisionaron de manera violenta.

LEA MÁS: Reabren la Ruta 32 tras limpieza relámpago este 31 de diciembre

Tras recibir la alerta, personal de la Benemérita Cruz Roja se desplazó hasta el sitio para atender la emergencia.

Dos personas murieron en el lugar

Al llegar a la escena, los cruzrojistas encontraron a dos personas sin signos vitales, por lo que fueron declaradas fallecidas en el sitio.

Además, se atendió a un tercer paciente, quien presentaba diversos golpes producto del impacto. Este fue trasladado en condición amarilla, estable, al Hospital de San Carlos para su respectiva valoración médica.

Cruz Roja
Personal de la Cruz Roja confirmó dos personas fallecidas en el sitio del choque. (Fines ilustrativos) (Cruz Roja)

OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer eventuales responsabilidades.

LEA MÁS: Asesinan a hombre dentro de vehículo en Cartago

Llamado a la precaución en carretera

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con prudencia, respeto a los límites de velocidad y responsabilidad, especialmente durante las madrugadas.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cruz RojaAccidente de tránsitoOIJSan CarlosLa Florencia2026Notas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.