"Adelante del pick up azul iban dos carros más y otro cabezal, en sentido de Nicoya hacia Abangares, en sentido contrario venía este cabezal y por razones que no se tienen claras se dio una colisión lateral entre los dos cabezales y el que venía en sentido contrario colisionó los otros tres carros, incluido el pick up de los ahora fallecidos”, detalló el OIJ.