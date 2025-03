Trailero se dio a la fuga luego de atropellar y amputar piernas de mamá que salió a buscar trabajo

María Isabel Pereira, de 32 años, es una mamá soltera que estaba esperanzada en encontrar trabajo; sin embargo, esa búsqueda se transformó en tragedia tras ser atropellada por un trailero que se dio a la fuga.

Es un milagro que ella esté viva, pero su salud aún no está del todo bien, está internada en Cuidados Intensivos del hospital San Rafael de Alajuela, donde le tuvieron que amputar las piernas para salvarle la vida.

Así lo confirmó José Luis Pereira, papá de la muchacha, quien no ha dejado de estar pendiente de la salud de su hija al ir diariamente al centro médico desde hace una semana.

María Isabel Pereira, de 32 años, perdió las piernas al ser atropellada por un tráiler en Atenas, sobre la ruta 27. Foto: Cortesía José Luis Méndez para La Teja (José Luis Méndez para La Teja/José Luis Méndez para La Teja)

La mamá de ella ha estado pendiente de sus nietos, los hijos de María Isabel, quienes son una adolescente de 13 años, un niño de 11 años que está en quinto de la escuela, y una bebé de cuatro años.

La emergencia ocurrió sobre la ruta 27, a la altura de Escobal de Atenas.

La Cruz Roja recibió la alerta la noche de este martes 25 de febrero, por medio del sistema 9-1-1, cuando llegaron encontraron a la víctima en condición grave.

Jeremy Poveda, de la Benemérita, dijo en ese momento que la situación la atendieron pasadas las 8 p.m. en el kilómetro 39 de la Ruta 27, en Escobal de Atenas. La mujer viajaba en su bicimoto.

Pereira había comprado la bicimoto hacía ocho meses, justamente para movilizarse más fácil. Las razones que provocaron el accidente no están claras.

La familia de la muchacha se enteró porque la Policía de Tránsito los llamó para darles la mala noticia.

“A mí me llamó el oficial de tránsito, el policía me dijo que ella misma le había dado el numerito, en medio de las condiciones que estaba, se mantenía consciente, nunca se quejó, pero sí decía que le dolía mucho, el oficial estaba asustado, porque nunca había visto una persona tan valiente como ella”, manifestó el papá.

Los papás esperan que el trailero sea encontrado por las autoridades.

“En el OIJ me dijeron que ahí cualquier cosa nos llamaban, que estaban esperando la boleta del tránsito”, manifestó el papá.

A la bicimoto no le pasó nada, porque al parecer la mamá la tiró para un lado y ella quedó al lado de las llantas del tráiler.

María Isabel Pereira sufrió el accidente en Atenas, sobre la ruta 27 a la altura de Atenas. Foto: tomada de redes (cortesía/María Isabel Pereira, mujer que perdió ambas piernas en accidente con tráiler en ruta 32. Foto tomada de redes.)

Mamá accidentada buscaba trabajo

María Isabel es vecina de Santa Eulalia de Atenas, vive cerca de la casa de su mamá, ella regresaba de ir a dejar currículums, justo en una empresa de pollos donde había trabajado a finales del año pasado y le habían dicho que para este año podía que la volvieran a contratar.

La joven sigue hospitalizada y a la familia le preocupa que también haya sufrido problemas mentales, porque dice incoherencias.

“Ella habla con nosotros normal, pero el problema es que habla de cosas que no han sucedido, por ejemplo, a mí hoy me estaba diciendo que casi no me recibe, que la ignoraba, también me decía que los médicos le habían salvado una pierna, luego que le quedaron unos chonquitos”, mencionó el papá.

La Cruz Roja confirmó que, a este lunes 4 de marzo, se llegó a la lamentable cifra de 100 personas fallecidas por accidentes de tránsito en este 2025.

La familia no está pidiendo ayudas; sin embargo, agradece todas las colaboraciones que le han hecho llegar, pues ha sido una situación en la que les ha demandado salidas para estar visitando a la hija en el hospital, además de las necesidades de los hijos de ella, si usted les quiere dar una mano, les puede enviar un Sinpe Móvil al 8820-4873, a nombre de José Luis Méndez.