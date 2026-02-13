Tras la muerte desgarradora de una mujer, su familia enfrenta un segundo golpe devastador

La familia de Joanna Quirós Chacón atraviesa un doble dolor: la pérdida violenta de su ser amado y la sentencia absolutoria del único sospechoso, decisión tomada por los jueces del Tribunal Penal de San José.

Xiomara Quirós, tía de Joanna, le contó a La Teja la decepción que sienten desde el miércoles 11 de febrero, cuando escucharon el fallo.

“Él mismo dijo que la mató, pero hubo cosas durante el debate que no nos gustaron. Sentí que no hicieron una investigación a fondo. La Fiscalía nunca nos llamó como familia, luego hasta cambiaron al fiscal”, expresó Quirós.

Joanna Quirós Chacón, de 40 años, es la víctima de femicidio número 11 de este 2025 en Costa Rica.

La Fiscalía Adjunta de Género confirmó a este medio, por medio de la oficina de prensa del Ministerio Público, que solicitaron una pena de 22 años de cárcel contra el imputado. Sin embargo, el Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor del acusado.

“Ante dicha resolución, el Ministerio Público presentará el recurso de apelación correspondiente”, señalaron.

William Quirós, padre de Joanna, estuvo presente durante la lectura de la sentencia y asegura que fue muy duro escuchar el fallo.

“Una sentencia que toma en cuenta prácticamente solo los derechos y argumentos del homicida. Se dejan decir que él pide auxilio en las llamadas al 911, pero no toman en cuenta el auxilio que ella pidió en todas las llamadas, advirtiendo que la iban a matar. Ignoraron las múltiples heridas de Joanna y su cuello roto por la asfixia. Es una sentencia que termina de desproteger a las mujeres”, manifestó.

Joanna, de 41 años, fue atacada el 2 de marzo del 2025 en una cuartería en San José Centro.

El principal sospechoso es un colombiano de apellidos Vergara Suárez. La familia teme que abandone el país y que pueda cometer un hecho similar contra otra mujer.