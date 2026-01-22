Sucesos

Tras tres meses de relación, hombre de 45 años asesinó a menor y fue condenado

Tribunal Penal sentenció a Guido por femicidio, abuso sexual y ofensas a la dignidad contra la jovencita

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El Tribunal Penal de Quepos condenó a 25 años de prisión a un hombre de apellido Guido, tras hallarlo culpable de los delitos de femicidio, relaciones sexuales con una menor de edad y ofensas a la dignidad.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado habría aprovechado su condición de adulto para entablar una relación con la víctima, la cual se habría iniciado en noviembre del 2023. Durante ese período, según se estableció en el juicio, el hombre ejercía un control excesivo sobre la joven.

En la imagen una mujer levantando su mano
Tribunal Penal sentenció a Guido por femicidio, abuso sexual y ofensas a la dignidad contra la jovencita. (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)

LEA MÁS: Joven de 16 años recibió un balazo en la cabeza mientras estaba con su pareja de 45 años

El sujeto tenía 45 años cuando inició la relación impropia con la adolescente. Tres meses después de haberla enamorado, cometió otra atrocidad con la jovencita.

La investigación determinó que la madrugada del martes 6 de febrero del 2024, Guido habría amenazado a la menor para que saliera de la vivienda de su padre en Playón Sur, de Parrita. Horas después, el sujeto le habría disparado en la frente, provocándole una herida de extrema gravedad.

LEA MÁS: Madrugada violenta en Quepos: a un hombre lo matan de dos balazos en el abdomen

Producto de la agresión, la joven fue llevada de emergencia al hospital Max Terán Valls, de Quepos y luego al hospital México, en San José, donde falleció.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal dictó la sentencia condenatoria contra Guido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
un hombre de apellido Guido condenado por femicidioFemicidio Quepos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.