Tras tres meses de relación, hombre de 45 años asesinó a menor y fue condenado

El Tribunal Penal de Quepos condenó a 25 años de prisión a un hombre de apellido Guido, tras hallarlo culpable de los delitos de femicidio, relaciones sexuales con una menor de edad y ofensas a la dignidad.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado habría aprovechado su condición de adulto para entablar una relación con la víctima, la cual se habría iniciado en noviembre del 2023. Durante ese período, según se estableció en el juicio, el hombre ejercía un control excesivo sobre la joven.

Tribunal Penal sentenció a Guido por femicidio, abuso sexual y ofensas a la dignidad contra la jovencita. (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)

El sujeto tenía 45 años cuando inició la relación impropia con la adolescente. Tres meses después de haberla enamorado, cometió otra atrocidad con la jovencita.

La investigación determinó que la madrugada del martes 6 de febrero del 2024, Guido habría amenazado a la menor para que saliera de la vivienda de su padre en Playón Sur, de Parrita. Horas después, el sujeto le habría disparado en la frente, provocándole una herida de extrema gravedad.

Producto de la agresión, la joven fue llevada de emergencia al hospital Max Terán Valls, de Quepos y luego al hospital México, en San José, donde falleció.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal dictó la sentencia condenatoria contra Guido.