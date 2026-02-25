Tres accidentes en pocas horas dejan varios heridos críticos en el país

Tres emergencias, atendidas por la Cruz Roja durante la noche del martes y madrugada de este miércoles, dejaron varias personas en condición crítica en distintos puntos del país.

El primer accidente se reportó a las 11:41 p.m. del martes en Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José, donde se informó de la colisión entre dos motocicletas.

La Cruz Roja atendió tres emergencias entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. (Reiner MO/Cortesía)

En el sitio fueron atendidos dos hombres adultos: uno en condición estable y otro en condición crítica, quien fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla.

A esa misma hora, pero en San Jorge de Los Chiles, en Alajuela, se registró el vuelco de un vehículo que cayó en una cuneta. El conductor fue trasladado en condición crítica al hospital de Los Chiles

Posteriormente, a las 3:55 a.m. de este miércoles, se reportó una colisión entre una motocicleta y un vehículo en barrio Guadalupe, en Liberia de Guanacaste.

Producto del impacto, un hombre adulto fue llevado en condición crítica al hospital de Liberia por una unidad de soporte básico.

Las causas de los accidentes permanecen en investigación.