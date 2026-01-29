Tres adolescentes entre los detenidos como sospechosos de integrar la banda de “Pascual” en Puntarenas

Tres adolescentes son sospechosos de integrar una banda liderada por un hombre de apellidos Obando Vázquez, conocido con el alias de “Pascual”, a los jóvenes les dicen “Pascualitos”.

Así trascendió la mañana de este jueves 29 de enero, durante seis allanamientos que realizó la Policía de Control de Drogas (PCD) en el barrio Chagüite, en El Roble de Puntarenas.

De acuerdo con las autoridades, este grupo, al parecer, no solo se dedicaba a la venta de drogas, sino que también estaría vinculado con robos y asaltos, lo que mantenía atemorizados a los vecinos del sector debido a su forma agresiva de actuar.

PCD ejecuta seis allanamientos en barrio Chagüite, en El Roble de Puntarenas, contra la banda de Pascual. Foto: MSP (MSP/MSP)

Durante la intervención policial fue detenido el presunto líder de la organización, “Pascual”, así como otros seis integrantes de la estructura criminal, entre ellos los menores de edad.

La PCD destacó que esta intervención era prioritaria debido al nivel de violencia con el que operaba la banda y al impacto que generaba en la seguridad de la comunidad.

En los allanamientos participan oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI), junto con agentes de la Fuerza Pública, quienes mantienen presencia en el sector mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.