Tres hombres desaparecieron de manera misteriosa y hermana de uno de ellos teme lo peor

Como si la tierra se los hubiera tragado, ese es el sentir para tres familias que no se conocen, pero que comparten la misma angustia al desconocer el paradero de sus seres queridos, en Guácimo de Limón.

Keylor Alexander Blandón Matarrita, de 28 años, fue visto por última vez el pasado 17 de enero y la denuncia de su desaparición fue interpuesta hasta el 26 de enero, pues su familia esperaba que llegara a casa o que los buscara de alguna manera, ya que el joven con frecuencia buscaba andar en la calle.

Keylor Alexander Blandón Matarrita, de 28 años, fue visto por última vez el 17 de enero del 2024. Foto: OIJ

Reychel Blandón es hermana de Keylor y teme lo peor, por lo que ahora solo quiere calmar el dolor y poder darle sepultura a su ser querido, si es que le quitaron la vida.

“Muy en el fondo siento que él ya no está”, manifestó Reychel.

Afirma que ese presentimiento lo tiene porque él antes de desaparecer sufrió un atentado en el que lo hirieron de bala dos veces, esto ocurrió hace seis meses. Además, también recibió amenazas, no obstante sobrevivió y la familia nunca supo a qué se debía el problema.

“Nosotros somos de San Luis de Guácimo, lo dejamos de ver y se nos hizo muy extraño, no sabemos si está vivo. Hace unos meses hice una publicación en medio de mi desesperación en la que ofrecía doscientos mil colones de recompensa, porque es lo único que puedo dar con el fin de poder dar con los restos de mi hermano.

“Sé que no es mucho, pero es lo que puedo ofrecer, no quiero presentar cargos legales, no se van a hacer preguntas, no quiero problemas con nadie, lo único que quiero es recuperar los restos de mi hermano”, expresó la muchacha, quien solo quiere despedir a su hermano como se merece.

Junto con la desaparición de Keylor, también se desconoce el paradero de Emerson Hernández Ramírez, de 24 años, quien desapareció el 23 de diciembre del 2023, cuando salió de su casa en Guácimo. Desde entonces su paradero es incierto.

De acuerdo con Reychel, al parecer su hermano Keylor y Emerson no se conocen, sin embargo, después de su publicación ofreciendo dinero, recibieron informaciones en la que le decían que ambos fueron enterrados juntos.

“El mismo OIJ nos indica que deducen que los desaparecieron, no al mismo tiempo, pero sí que los enterraron juntos”, manifiesta la hermana.

“El apoyo más cercano para él fuimos mi abuelita y yo, lo tuve muchas veces en mi casa, pero él se iba para la calle”, expresó Reychel.

Afirma que solo quiere sentir la paz de saber que a su hermano lo despidieron de la forma correcta y no vivir con el tormento de pensar que necesita ayuda y de no saber dónde podría estar.

Las autoridades en Guácimo se han mantenido atentas ante las desapariciones en la zona. Foto: Reiner Montero.

Emerson Hernández Ramírez, de 24 años, está desaparecido desde el 23 de diciembre del 2023. Foto: Hashly Hernández para La Teja

Tercer desaparecido

A estas dos desapariciones se les suma la de José Andrés López Morales, de 33 años, quien también fue visto por última vez el 10 de diciembre del 2023, pero la denuncia en el OIJ fue interpuesta hasta el 31 de enero del 2024; incluso este miércoles 1 de mayo la fotografía de estos tres hombres seguía en las redes sociales del OIJ, junto a otras personas, entre ellos varios menores de edad.

José Andrés López Morales, de 33 años, desaparecido en Guácimo. Foto: OIJ

Los lugareños han escuchado versiones no oficiales en las que mencionan que hay un cementerio clandestino en la zona de El Bosque de Guácimo, pero, no obstante, las autoridades no han confirmado estos hechos y mantienen la búsqueda de los tres muchachos.

Si usted los ha visto o tiene información de alguno de ellos, no dude en llamar a la línea confidencial del OIJ 800 8000 645 del OIJ.