“Como muchos pudieron ver en redes sociales, estando completamente seguro de que era imposible que me incriminaran, porque tenía pruebas de que no estuve en el lugar de los hechos, pregunté: ‘¿por qué si tienen pruebas de que no estuve ahí, por qué me tienen aquí?’, ‘por negro’, me contestaron, al igual que todos espero que se llegue al final de la investigación, aunque debo decir que no confío en este proceso”, dijo Woodley en el video.