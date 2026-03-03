Tres sospechosos por aparente robo millonario de combustible en Alajuela van a prisión

Tres hombres cumplirán tres meses de prisión preventiva como sospechosos del delito de robo agravado.

La medida cautelar fue ordenada la tarde de este martes por el Juzgado Penal de la localidad.

Los sospechosos irán prisión preventiva (Recope/Recope)

Los imputados, de apellidos Peralta Hernández, Méndez Mora y Rodríguez Rodríguez, figuran como sospechosos de realizar una toma ilegal de combustible propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), desde una propiedad en calle Guayabal, en Alajuela y, posteriormente, trasladarlo en un camión.

Según el informe judicial, Méndez fue abordado por oficiales de la Fuerza Pública cuando salía del sitio, mientras que los otros dos sospechosos intentaron huir. No obstante, horas después también fueron detenidos por las autoridades.

El 2 de marzo se efectuó una inspección al vehículo, donde se localizó una bomba de extracción y siete tanquetas con capacidad de 1.000 litros cada una. Seis de ellas estaban completamente llenas de aparente diésel.

El caso se tramita con el expediente 26-001072-0057-PE.