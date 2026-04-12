Tres vehículos serían clave para esclarecer cuatro homicidios en el sur de la capital

Tres vehículos que quedaron captados en videos se han convertido en piezas fundamentales para esclarecer una seguidilla de cuatro homicidios ocurridos en Desamparados y Aserrí, en el sur de la capital.

Por esta razón, agentes de la Sección de Homicidios del OIJ solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que viajaban en estos carros.

De acuerdo con las autoridades, los vehículos que, en apariencia, habrían participado en los hechos son un Kia Picanto café, un Hyundai Accent gris con techo negro y un Toyota Yaris blanco, cuyas características particulares podrían facilitar su reconocimiento.

El Kia Picanto posee aros plateados y una calcomanía blanca de una virgen en la parte trasera. Por su parte, el Hyundai Accent se distingue por su color gris, techo negro, aros negros y un sticker blanco con la leyenda “Relaxx” en el parabrisas. Finalmente, el Toyota Yaris blanco, cuenta con aros negros, una franja negra en ambos costados y la placa delantera colocada en el parabrisas.

Tres vehículos que quedaron captados en videos se han convertido en piezas fundamentales para esclarecer una seguidilla de cuatro homicidios ocurridos en Desamparados y Aserrí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Tres vehículos que quedaron captados en videos se han convertido en piezas fundamentales para esclarecer una seguidilla de cuatro homicidios ocurridos en Desamparados y Aserrí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Cuatro homicidios bajo investigación

Uno de los hechos con los que se vincula a estas personas ocurrió el 27 de abril de 2025 en barrio La Granja, en San Rafael Arriba de Desamparados, donde un hombre de apellido Mora, de 22 años, fue abordado frente a su vivienda por varios sujetos que le dispararon en al menos 21 ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Cuatro carros vinculados a homicidios

El segundo caso se registró el 13 de mayo de 2025 en barrio La Fusilera, en Concepción de Aserrí, cuando un hombre de apellido Villarreal, de 33 años, fue interceptado por dos individuos que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon causándole la muerte.

El tercer homicidio ocurrió el 17 de junio de 2025 en las inmediaciones de la plaza de deportes de Cucubres, en Calle Fallas de Desamparados. En esa ocasión, la víctima, de apellido Carvajal, de 28 años, caminaba por la vía pública cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta; uno de ellos le disparó antes de huir.

Finalmente, estas personas también estarían vinculadas con el asesinato de un joven de apellido Cisneros, de 19 años, ocurrido en el sector Primero de Mayo, en Aserrí, quien falleció tras recibir múltiples impactos de bala.

Si usted reconoce alguno de estos carros y sabe dónde los tienen, puede llamar al Centro de Información Confidencial 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645.