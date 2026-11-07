Tribunal impone 320 años de cárcel a tres hombres por una cadena de terribles delitos

Tres hombres fueron condenados a penas que suman 320 años de prisión por una serie de delitos contra la vida, robos agravados y delitos sexuales cometidos en distintas comunidades de Siquirres.

La sentencia fue dictada este viernes 6 de noviembre por el Tribunal Penal de Siquirres, que impuso 109 años de cárcel a un hombre de apellido Carballo, 87 años a otro de ese mismo apellido y 124 años a uno de apellido Fonseca.

Sin embargo, debido a lo establecido en el artículo 51 del Código Penal, las penas fueron readecuadas a 50 años de prisión para cada uno de los sentenciados.

Los tres hombres fueron encontrados responsables de delitos contra la vida, robo agravado, violación, abuso sexual contra persona mayor de edad y asociación ilícita.

La sentencia fue readecuada a 50 años. Foto archivo

Según la acusación, los imputados habrían conformado un grupo organizado que operó entre mayo y diciembre del 2021 en Siquirres, en Limón.

Los sospechosos cometían delitos graves, entre ellos ataques contra la vida, robos, violaciones y privaciones de libertad.

Un juicio que tuvo que repetirse

Este caso ya había llegado a juicio anteriormente. En un primer debate, el Tribunal Penal había condenado a los tres hombres a un total de 75 años de prisión, pena que también fue readecuada a 50 años de cárcel.

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El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó realizar un nuevo juicio.

Por esa razón, el Tribunal Penal de Siquirres volvió a conocer el caso y este viernes dictó las nuevas condenas contra los tres hombres.

Las penas individuales impuestas por el tribunal suman 320 años, aunque cada uno deberá descontar un máximo de 50 años de prisión, según la readecuación indicada en la sentencia.