Sucesos

Tribunal ordena la captura inmediata de Joselyn Chacón, exministra de Salud, este es el motivo

La situación fue confirmada por Francisco Nicolás, exdiputado del PLN

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Por Adrián Galeano Calvo

El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José giró una orden de captura contra Joselyn Chacón, exministra de Salud.

Esto se debe a que Chacón se ausentó de la primera audiencia del juicio que debía enfrentar la mañana de este lunes por supuestas injurias y calumnias que esta habría cometido contra Francisco Nicolás, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

Esta situación fue confirmada a La Teja por el Nicolás, quien explicó que ni Chacón ni su abogado, José Miguel Villalobos, actual diputado por el Partido Pueblo Soberano, se presentaron a la audiencia.

“La doctora Joselyn Chacón Madrigal y su abogado defensor, el licenciado José Miguel Villalobos, actual diputado, ninguno de los dos se presentaron a la audiencia de hoy.

La exministra se ausentó de la audiencia de este lunes, motivo por el que se ordenó su captura inmediata. (Rafael Pacheco Granados)

“En consecuencia, sin mayor justificación o explicación ni llamada, ni documento que justifique razonablemente su ausencia, en razón de eso el tribunal la declaró en rebeldía y ordenó su captura”, explicó el exdiputado.

Nicolás indicó que la audiencia fue señalada para realizarse este martes a las 8:30 a.m. y aseguró que él y su abogado estarán de nuevo presentes, pues desean avanzar con este proceso que se ha retrasado en múltiples ocasiones.

“Ahí estaremos, por lo menos mi abogado y este servidor, para resolver un juicio que ya ha sido pospuesto por sexta vez y todas por razones atribuibles a la parte acusada de la querella y de la acción civil resarcitoria”, destacó el exlegislador.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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