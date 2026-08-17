Tribunal ordena la captura inmediata de Joselyn Chacón, exministra de Salud, este es el motivo

El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José giró una orden de captura contra Joselyn Chacón, exministra de Salud.

Esto se debe a que Chacón se ausentó de la primera audiencia del juicio que debía enfrentar la mañana de este lunes por supuestas injurias y calumnias que esta habría cometido contra Francisco Nicolás, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

Esta situación fue confirmada a La Teja por el Nicolás, quien explicó que ni Chacón ni su abogado, José Miguel Villalobos, actual diputado por el Partido Pueblo Soberano, se presentaron a la audiencia.

“La doctora Joselyn Chacón Madrigal y su abogado defensor, el licenciado José Miguel Villalobos, actual diputado, ninguno de los dos se presentaron a la audiencia de hoy.

La exministra se ausentó de la audiencia de este lunes, motivo por el que se ordenó su captura inmediata. (Rafael Pacheco Granados)

“En consecuencia, sin mayor justificación o explicación ni llamada, ni documento que justifique razonablemente su ausencia, en razón de eso el tribunal la declaró en rebeldía y ordenó su captura”, explicó el exdiputado.

Nicolás indicó que la audiencia fue señalada para realizarse este martes a las 8:30 a.m. y aseguró que él y su abogado estarán de nuevo presentes, pues desean avanzar con este proceso que se ha retrasado en múltiples ocasiones.

“Ahí estaremos, por lo menos mi abogado y este servidor, para resolver un juicio que ya ha sido pospuesto por sexta vez y todas por razones atribuibles a la parte acusada de la querella y de la acción civil resarcitoria”, destacó el exlegislador.