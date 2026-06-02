Sucesos

Tribunal ordena la extradición de alias “Macho Coca” a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico

La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea tras acoger un recurso presentado por la Fiscalía. El costarricense deberá enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos

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Por Silvia Coto

El Ministerio Público informó este martes que logró que se ordenara la extradición del costarricense Gilberth Bell Fernández, conocido con el alias de “Macho Coca”, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos para enfrentar un proceso relacionado con presuntos delitos de narcotráfico.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, que acogió un recurso presentado por la Fiscalía y revocó una resolución anterior que había rechazado la entrega del sospechoso a las autoridades estadounidenses.

Gilbert Bell Macho Coca Combustible Narcotráfico
Gilbert Bell Macho Coca (Raúl Cascante/Diana Méndez)

Con este fallo, se autoriza la extradición de Fernández, quien ahora deberá responder ante la justicia de Estados Unidos por las acusaciones que se mantienen en su contra.

El Ministerio Público destacó que este resultado representa un avance importante en la cooperación judicial internacional entre Costa Rica y Estados Unidos, especialmente en casos vinculados con delincuencia organizada y tráfico internacional de drogas.

Además, la institución señaló que la resolución refleja el compromiso permanente de las autoridades costarricenses en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades delictivas que trascienden fronteras.

Las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre las fechas en que podría concretarse la entrega del requerido ni sobre las diligencias pendientes para materializar el proceso de extradición.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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