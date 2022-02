Tribunal rechaza apelación que pretendía evitar que juicio contra excura Mauricio Víquez fuera anulado

Padre Mauricio Víquez El nuevo juicio contra el excura Mauricio Víquez iniciará el 21 de marzo. fotografía de Adriana Araya (Adriana Araya)

La defensa del excura Mauricio Víquez quemó sin éxito el último cartucho que le quedaba para evitar que el juicio llevado en su contra, como acusado de agredir sexualmente a un hombre cuando este era menor de edad, fuera anulado.

El Tribunal Penal de Desamparados rechazó este lunes el recurso de revocatoria presentado por Rafael Rodríguez, abogado de Víquez, manteniendo así la decisión tomada el pasado jueves de anular el debate e iniciar un nuevo juicio desde cero, a partir del próximo 21 de marzo.



— “El Tribunal nos rechazó la revocatoria planteada y se mantiene la anulación del juicio, eso quiere decir que vamos a un nuevo juicio a partir del 21 de marzo y hasta el 25 de marzo”, Rafael Rodríguez, abogado del excura.

El juicio fue anulado debido a que el juez Henry Castro García se contagió de covid, situación que iba a mantener el debate suspendido por más de diez días, lo cual según el Código Procesal Penal es el tiempo máximo para mantener un juicio interrumpido.

El abogado de Víquez presentó el recurso señalando que la Sala Constitucional hace referencia a casos excepcionales en donde se podía ampliar el tiempo de interrupción, sin embargo, el Tribunal prefirió no jugársela y mantuvo la anulación.

La decisión que toma el Tribunal se fundamenta bajo el contexto de que lo que no se quiere perder es el principio de concentración, que es el que se establezcan las audiencia de forma consecutiva en los tiempos necesarios, según lo establecido en la ley.

Juicio de Mauricio Víquez Rafael Rodríguez, abogado de Víquez, trató de que el juicio no fuera anulado para que no se perdiera más tiempo. Foto: Alber Marín para la Nación. (Alber Marín)

“Además, el Tribunal indicó que este lunes y martes tenía señalado otro juicio, entonces no era posible hacer la indicación de la audiencia de manera inmediata, porque dependían no solo de esa audiencia, sino que también de si el juez que estaba incapacitado iba a continuar o no su incapacidad”, explicó.

No se la quisieron jugar

Rodríguez dijo que, en su opinión, el Tribunal decidió mantener la anulación para curarse en salud, pues es posible que ante una futura sentencia alguna de las partes pueda agarrarse de esa ampliación de la interrupción del debate para presentar una apelación.

El abogado dijo que esta situación fue un golpe muy duro, pues perdieron mucho tiempo en el primer juicio, pero aseguró que esto no afectará el resultado del proceso.

“La afectación se da porque se atrasa más el establecer la situación jurídica de don Mauricio, nosotros estábamos claros en que con la prueba que se había evacuado ya teníamos acreditado y demostrados muchas incongruencias de lo denunciado, esto nos lleva a empezar desde cero, pero hay prueba documental que no puede variar, lo que puede variar es un testimonio, pero si eso pasa solo demostraría que hay más incongruencias”.

De momento, el excura solo afronta una causa por el caso de un hombre apellidado Alvarado, pues el Tribunal Penal de Desamparados indicó que las otras tres denuncias en su contra están prescritas. El abogado de esas tres víctimas apeló esa resolución y está a la espera de una respuesta.