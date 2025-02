Triple crimen en Guácimo: corazonada de papá no falló

Rafael Chavarría, papá de Diego Murillo, una de las víctimas del triple crimen en Guácimo, tenía varios días de estar preocupado por la pareja a la que su hijo, de 30 años, le dio posada.

“Mi hijo trabaja en una finca piñera y le dio posada a la pareja, al principio solo dormían en la casa, ya luego estaban ahí más tiempo”, narró el papá.

Don Rafael le había dicho a Diego que sacara a esas personas de la casa porque eran desconocidas, aunque su hijo vivía en la vivienda, él era el dueño de la propiedad, pero su hijo, al parecer, le dio largas.

Según dijo el señor la pareja llegó hace 22 días, para la familia eran desconocidos.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense la mañana de este viernes

“Yo le había pedido a mi hijo que les dijera que se fueran, pero como no lo hicieron, yo le había dicho a la mujer que necesitaba que me desocuparan, porque yo soy el dueño del terreno, pero le fueron dando largas, no sé si era que ya yo tenía como un presentimiento, una corazonada, porque ellos eran desconocidos”, dijo el triste papá.

El triple crimen ocurrió en una vivienda en la noche del jueves en Río Jiménez de Guácimo.

En la propiedad había dos perros que alertaron a la familia de que algo pasaba, porque empezaron a ladrar.

“Cuando se dio la balacera yo les pedí a los de mi casa que se tiraran al piso porque no sabíamos si se iban a venir para acá, (la casa se ubica a pocos metros en la misma propiedad) en la casa de mi hijo cuando los atacaron ya estaba dormidos”, relató el papá.

Los pistoleros llegaron en una moto y entraron por el patio de la vivienda.

Varios vecinos que viven cerca y son familiares fueron quienes se percataron de que Murillo y una pareja, estaban heridos.

La Cruz Roja informó que cuando ellos llegaron encontraron a dos hombres y una mujer con heridas de bala en la cabeza, uno de los hombres también fue herido en la espalda y la mujer en el tórax, ya todos estaban fallecidos.

El papá aseguró que su hijo era un muchacho trabajador que no tenía problemas con nadie, por lo que él y su familia están seguros de que el ataque iba dirigido a la pareja.

Las autoridades judiciales trabajaron toda la madrugada en el levantamiento de los cuerpos y busca de evidencias dentro de la casa.

La Policía también realizó un operativo, pero fue imposible dar con los gatilleros.

El OIJ dijo la mañana de este viernes que la pareja no ha sido identificada, se trataría de dos personas jóvenes.