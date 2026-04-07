Triple homicidio en Guararí escondía una disputa que ahora sale a la luz

Un triple homicidio ocurrido en Guararí de Heredia estaría relacionado con una disputa por territorio para la venta de droga, según revelan las autoridades judiciales tras recientes allanamientos.

El OIJ de Heredia realizó este martes 7 de abril cuatro allanamientos en Guararí, al sospechoso de apellidos Hernández Salazar, 25 años, quien figura como uno de los presuntos responsables de este triple homicidio.

El imputado será trasladado a las oficinas del Ministerio Público, donde se le tomará la declaración indagatoria y luego se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares, como parte de las diligencias que se desarrollan dentro de la causa 25-004846-0059-PE.

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Agentes del OIJ de Heredia detienen a sospechosos de triple homicidio y de ventas de droga en Guararí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Durante la captura del imputado, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, se logró el decomiso de celulares y 300 mil colones, dinero que, al parecer, sería producto de la venta de estupefacientes.

Durante los allanamientos también detuvieron a tres hombres de 25, 35 y 19 años. Además, otro hombre de 26 años fue detenido en Pococí, Guápiles, vinculado al mismo operativo.

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El caso se remonta al 10 de junio del 2025, en La Lucía, en Guararí de Heredia, cuando tres hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados a balazos en la comunidad de Los Sauces, mientras se encontraban en la vía pública.

Los fallecidos fueron identificados como Joseth Talavera Ortega, Xander Reyes Calderón y Yader Dávila Talavera.

El mismo día del crimen ya habían sido detenidos un joven de 18 años y un menor de 15 años, quienes también figuran como sospechosos en este caso.

De acuerdo con las investigaciones, dos sujetos llegaron caminando y, en apariencia, fueron quienes dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas antes de darse a la fuga. Dos murieron en el sitio y el tercero falleció posteriormente en un centro médico.

Según las autoridades, tres de los detenidos también son investigados por infracción a la ley de psicotrópicos, ya que, en apariencia, se dedicaban a la venta y trasiego de drogas en la zona.

Durante los allanamientos, se logró el decomiso de marihuana lista para la venta, además de armas de fuego y teléfonos celulares.

Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica, mientras el caso continúa en investigación.