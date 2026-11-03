Turista italiano tuvo un fatal desenlace en uno de los destinos más visitados de Costa Rica

Un turista italiano de apellido Rapetti, de 48 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en Puerto Viejo de Talamanca, Limón, una de las zonas turísticas más visitadas del país.

La víctima viajaba en una motocicleta cuando, por razones que son investigadas por las autoridades judiciales, chocó contra otra moto en la que viajaban dos mujeres.

El accidente ocurrió la noche de este lunes 2 de noviembre, a las 10:45 p. m., según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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La noche terminó en tragedia para un hombre de nacionalidad italiana que viajaba en motocicleta al lado de la playa. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

“El hombre viajaba a bordo de una motocicleta y por razones que están en investigación chocó contra otra motocicleta que viajaba en sentido contrario en la que viajaban dos mujeres, producto del impacto Rapetti falleció en el sitio”, detallaron las autoridades.

En la otra motocicleta viajaban dos mujeres de apellidos Patterson, de 37 años, y Martín, de 28 años.

La primera no requirió atención médica, mientras que la segunda fue trasladada a la clínica de Hone Creek para recibir atención.