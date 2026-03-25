Última hora: excandidato a diputado pierde su vehículo en incendio

Carro de candidato a diputado Leonardo Escobar (Cortesía/Cortesía)

El excandidato a diputado por el partido Partido Pueblo Soberano (PPSO) Leonardo Escobar Brais sufrió un incidente la noche de este martes luego de que el vehículo en el que se desplazaba se incendiara en Nandayure, Guanacaste

El hecho se registró 100 metros al este de la gasolinera de San Pablo, según reportes preliminares.

Escobar, aspirante a una curul compartió, en su cuenta de Facebook fotografías y videos de lo ocurrido, donde se observa el automotor envuelto en llamas.

“Agradecido con el Señor en TODO tiempo. Mi familia y yo estamos bien, gracias a Dios”, escribió el excandidato en la publicación.

De momento no se han informado las causas del incendio ni se reportan personas heridas.

El caso se mantiene en desarrollo.