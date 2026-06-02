Última hora: Menor de 3 años es trasladado en condición crítica tras accidente acuático en Puriscal

Un menor de apenas tres años fue trasladado en condición crítica este martes luego de sufrir un accidente acuático en un río en San Rafael de Puriscal.
La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, cuyos equipos brindaron atención prehospitalaria al niño en el lugar antes de trasladarlo de urgencia al CAIS de Puriscal.
Según informó la Benemérita, el paciente presenta una condición crítica, por lo que se activó un operativo médico para garantizar su atención especializada.
Además de la ambulancia que realiza el traslado inicial, la institución movilizó una unidad de soporte avanzado al centro médico de Puriscal con el fin de efectuar posteriormente el traslado del menor al Hospital Nacional de Niños.
Las circunstancias que mediaron en el accidente acuático no han sido precisadas por las autoridades.
Noticia en desarrollo