Última hora: operativo policial en Liberia se vincularía con desaparición de mujer

Un operativo en Buenos Aires de Liberia, Guanacaste, estaría relacionado con la desaparición de Susan Vanegas Jiménez, de 33 años.

La mujer fue reportada como desaparecida desde la madrugada del 11 de enero de 2026, luego de que fuera vista por última vez en el barrio Corazón de Jesús, también en Liberia.

De forma preliminar, se maneja que las diligencias realizadas en la zona tendrían como objetivo la recolección de indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Susan Vanegas Jiménez de 33 años, (cortesía/cortesía)

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre los resultados del operativo.

La desaparición de Vanegas ha generado preocupación entre vecinos y familiares.

Susan es madre de dos niños de 8 y 11 años.

Susan es enfermera de profesión y actualmente estudiante de farmacia. Mide aproximadamente 1,72 metros, es de piel blanca, tiene el cabello largo y ondulado con rayos rubios, no tiene tatuajes.