Un cuerpo lanzado a un río y tres crímenes: cuatro casos sacuden la zona sur y esto ocurrió con los sospechosos

La Fiscalía Adjunta de Corredores consiguió que se ordenara prisión preventiva contra cuatro personas investigadas en cuatro casos de homicidio, relacionadas con hechos ocurridos entre el 10 y el 27 de octubre en diferentes lugares de la zona sur.

Las medidas cautelares fueron acogidas por el Juzgado Penal de Corredores, luego de que el Ministerio Público presentara las solicitudes correspondientes. Este lunes fueron dadas a conocer por la Fiscalía.

Cuatro crímenes en la Zona Sur están en investigación; varios sospechosos ya están tras las rejas. (Freepik)

Uno de los casos ocurrió el 10 de octubre en barrio San Rafael, en Ciudad Neily. Según la investigación, dos hombres de apellido Mora y otro de apellido Loría habrían privado de libertad a Yustin Caballero Navarro en una vivienda.

Se presume que en ese lugar asesinaron al hombre y posteriormente trasladaron su cuerpo en un vehículo hasta el Río Las Pangas, donde lo lanzaron.

Por este caso, los sospechosos deberán cumplir seis meses de prisión preventiva.

Otra de las investigaciones está relacionada con el homicidio de Óscar Espinoza González, ocurrido el 22 de octubre en Paso Canoas.

La Fiscalía sospecha que un hombre de apellido Corrales llegó a la vivienda de Espinoza en compañía de otra persona que aún no ha sido identificada. En apariencia, ambos le dispararon hasta acabar con su vida. Corrales también deberá permanecer seis meses en prisión preventiva.

El tercer caso ocurrió el 26 de octubre, cuando Isaías Pérez Fonseca se encontraba trabajando en un hotel de Paso Canoas.

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Según la investigación, un hombre de apellido Zúñiga llegó al establecimiento acompañado por otra persona y le pidió a la víctima que saliera. Una vez afuera, ambos lo atacaron y las heridas le provocaron la muerte.

Tras las acciones policiales coordinadas con la Fiscalía, Zúñiga fue detenido y deberá cumplir 15 días de prisión preventiva. El caso se tramitará mediante el procedimiento expedito de flagrancia.

La cuarta investigación corresponde a un homicidio ocurrido el 27 de octubre en Laurel. La víctima, identificada como Fernando Castellón Rojas, viajaba en motocicleta cuando fue abordado por dos personas que le dispararon.

En esta causa figura como sospechosa una mujer de apellido Mora, quien, según las autoridades, habría aprovechado el ataque para sustraer la motocicleta, un reloj y los guantes que llevaba el ofendido.

La mujer es investigada por los presuntos delitos de homicidio y robo y deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer cada uno de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.