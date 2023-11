Un excelente papá y abuelo fue el hombre que mataron para robarle la moto

Un papá y abuelo entregado, así era Isaías León González, de 44 años, el hombre que unos delincuentes mataron para robarle la moto.

El hijo mayor de Isaías también y un compañero de trabajo también estuvieron en peligro, pero lograron escapar de los maleantes.

Ellos trabajan en una bananera e iban para el trabajo cuando los criminales cometieron la agresión que dejó dolor a una familia vecina de Batán, en Matina de Limón.

La tragedia ocurrió en 15 millas de Matina en Limón. De acuerdo con las autoridades, la alerta la recibieron a las 5:30 a. m. de este jueves 2 de noviembre.

Isaías conducía una moto y viajaba con otro compañero que acaba de recoger; a ellos los atacaron en medio del camino.

“Fueron interceptados, al parecer, por dos sujetos que salieron de la maleza. Parece que uno se les guindó para botarlos de la motocicleta, fueron encañonados con el propósito de llevarse la moto; sin embargo y, en apariencia, se dio un forcejeo en el que Isaías recibió un balazo en la cabeza y murió en el sitio”, señalaron en el OIJ.

Isaías León González, de 44 años, dejó cuatro hijos y un nieto a quienes adoraba. Foto: Tomada de FB

Compañero salvó a hijo de la víctima

Agregaron que el acompañante logró huir y no resultó herido.

Anjolette Rodríguez, sobrina de Isaías, reveló que el compañero de su tío corrió hacia donde venía el hijo mayor de Isaías, quien también viajaba en moto e iba para el trabajo, el colega temió que lo atacaran para quitarle la moto, esa acción en apariencia le salvó la vida al joven de 24 años.

La sobrina agregó que su tío era una persona amorosa, vivía con tres hijos para quienes siempre estuvo presente y además estaba contentísimo porque en este año se había convertido en abuelo.

“Mi tío era una persona muy cariñosa, siempre le expresó amor a los hermanos y fue un buen hijo con los papás, en especial con la mamá que la adoraba y para ella él era su bebé porque la trataba muy bien, a todos nos ha afectado que nos lo quitaran de esa manera, porque era muy querido”, contó la sobrina.

Incluso, la mamá de Isaías, una adulta mayor de 81 años, necesitó atención médica al enterarse de la muerte de su hijo por un hecho de violencia.

Anjolette recordó que la última vez que la familia compartió con Isaías fue en octubre anterior, cuando celebraron el cumpleaños de una hermana de él.

“Siempre todos se reunían en familia, a ellos les ha gustado que mi abuelita materna esté feliz, que para un día de la madre estén todos para ella, ahora esto se convirtió en una despedida”, aseguró la sobrina.

Isaías era vecino de Carrandí de Matina y padre de un joven y tres muchachas.

Agregó que su tío vivía con su hijo mayor y otras dos muchachas, una de ellas tenía un bebé y don Isaías lo adoraba.

“Practicamente el hijo y las hijas siempre vivieron con él, mi tío trabajaba por ellos, para darles lo mejor, también estaba criando al nieto, quería darles lo mejor, siempre veló por ellos y trabajaba en piñeras, bananeras y en lo que fuera para llevarles el sustento.

“También les celebraba los cumpleaños a sus hijos, les hacía algo pequeño y siempre estaba presente para ellos”, aseguró la sobrina.

Isaías León González, de 44 años, estaba feliz con el nacimiento de su nieto, por una moto lo mataron en un intento de robo. Foto: Tomada de FB

La hija de él escribió en redes sociales el dolor tras la ausencia de su padre.

“Te amaré por siempre. Mi padre, te necesito, me duele mi corazón, no sé cómo voy a seguir sin ti, esto me duele, me enseñaste todo en esta vida menos a vivir sin ti, mi hijo te necesita”, expresó la hija en redes sociales.

Este caso es llevado por los investigadores del OIJ de Batán, quienes están detrás de los responsables.

El 25 de julio anterior también mataron a un hombre para robarle la moto en el Caribe del país. La víctima fue Gilbert Jesús Acuña Calvo, de 60 años, atacado en calle La Primera, en La Rita de Pococí.