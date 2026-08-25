Un hombre se expone a 60 años de cárcel por quitarle la vida a la mamá de su hijo

La Fiscalía de San Joaquín de Flores solicitó 60 años de prisión contra un hombre de apellidos Padilla Palma, acusado de quitarle la vida a Carolina Mora González, quien era la madre de su hijo de cuatro años.

El Ministerio Público presentó este martes sus conclusiones ante el Tribunal Penal de Heredia y pidió que el imputado sea condenado por femicidio, además de nueve delitos de estafa informática y uno por tenencia de material pornográfico.

La lectura del «por tanto»; es decir, la decisión del tribunal, está programada para este jueves 27 de agosto a las 10 a. m.

De acuerdo con la acusación presentada en el juicio, Padilla y Monge habían mantenido una relación y de ella nació un niño, quien tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos.

Según la prueba presentada por la Fiscalía, después de la separación ambos se encontraban ocasionalmente en lugares determinados para que el hombre compartiera con su hijo. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que Padilla nunca asumió la responsabilidad económica del menor.

Carolina Mora González tenía golpes en su rostro, se convirtió en víctima de femicidio y el sospechoso es el papá del hijo de ella, un sujeto de apellidos Padilla Palma. Foto: Tomada de FB

La Fiscalía sostiene que el acusado habría aprovechado esa situación para convencer a Monge de acompañarlo a comprarle un regalo al niño.

La mujer aceptó y, antes de salir, le pidió a su hermano que le entregara ¢200.000 que él tenía guardados para ella, con la intención de utilizar ese dinero para comprar el obsequio.

La llevó hasta un lugar donde no había personas

Los hechos que se atribuyen al acusado ocurrieron el 30 de diciembre de 2024.

Según la acusación, Padilla y Monge primero llegaron hasta un centro comercial en Belén. Posteriormente, el hombre le habría pedido que lo acompañara hasta el Parque La Fuente.

La Fiscalía sostiene que una vez en ese sitio el acusado habría aprovechado las condiciones climáticas y la ausencia de otras personas en el lugar para atacar a la mujer.

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Carolina Mora y sus últimos momentos de vida. Foto: Captura de video (Suministrada)

De acuerdo con la prueba presentada durante el juicio, Padilla habría golpeado con fuerza a Monge, provocándole la muerte en el sitio.

Después de la agresión, presuntamente tomó la tarjeta bancaria, la cédula de identidad y los ¢200.000 que la mujer llevaba consigo para comprar el regalo de su hijo.

La investigación también determinó que la tarjeta bancaria habría sido utilizada posteriormente para realizar varias compras cuyos montos oscilaron entre ¢5.000 y ¢30.000.

También enfrenta otros cargos

La Fiscalía también acusó a Padilla de nueve delitos de estafa informática relacionados con el supuesto uso de la tarjeta bancaria de la víctima.

Además, durante las diligencias de investigación, las autoridades judiciales localizaron en una computadora que pertenecía al imputado material con contenido de abuso sexual infantil.

Por ese hallazgo, el hombre también enfrenta una acusación por tenencia de material pornográfico.

Ahora, el Tribunal Penal de Heredia deberá determinar si Padilla es responsable de los delitos que le atribuye la Fiscalía.

La respuesta se conocerá este jueves 27 de agosto, a las 10 a. m., cuando los jueces realicen la lectura del “por tanto”