“Lo que me contaron, porque yo no recuerdo, es que yo iba para mi trabajo en motocicleta, eran las 9 de la mañana, un carro de esos que venden verduras llevaba un toldo para tapar las verduras cuando se estaciona, la varilla del toldo se salía, él frenó de golpe porque sintió que algo se le cayó del carro y yo no frené a tiempo y me atravesé el tubo, yo no choque con el carro, pero sí con el tubo. El tubo se me incrustó en el pecho, pero no me atravesó, yo me salí (del tubo) y caí en la calle”, dijo el hombre de 34 años.