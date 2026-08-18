Un muerto y dos heridos tras aterrador ataque a balazos en Paraíso de Cartago

Una persona fue asesinada y otras dos resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de un violento ataque a balazos ocurrido la noche de este lunes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

El ataque ocurrió 100 metros al norte del INA, en Llanos de Santa Lucía de Paraíso.

Un ataque dejó un hombre fallecido y dos heridos en Cartago (Cortesía/Cortesía)

Según información preliminar, tres jóvenes viajaban en un carro cuando, aparentemente, fueron atacados a múltiples disparos desde una motocicleta.

Los sospechosos dispararon en más de 30 ocasiones contra el carro.

Producto de la balacera, uno de los ocupantes falleció, mientras que los otros dos resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Uno de ellos se encuentra en condición sumamente crítica y otro es atendido en el sitio.

Unidades de la Cruz Roja y de la Fuerza Pública se mantienen en la escena.

La escena permanece bajo custodia policial a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.