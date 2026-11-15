Una familia completa desapareció y dejó una pregunta que sigue doliendo después de 12 años

Hay momentos que quedan congelados en la memoria y luego se atesoran con mucha nostalgia.

José Rodríguez recuerda que pocos días antes de que una familia completa desapareciera sin dejar rastro en Limón, se encontró con su amigo Víctor Julio Blanco Vega, de 32 años, y le pidió que pasara por su casa para regalarle unos limones.

Ambos quedaron en eso. José no imaginó jamás que aquella sería una de las últimas veces que sabría de él.

Han pasado más de 12 años y José Roy todavía piensa en Víctor, en su esposa y en las dos pequeñas hijas de la pareja. A veces, cuando escucha sobre una persona desaparecida se pregunta si algún día surgirá una noticia que permita conocer qué les ocurrió.

La familia estaba integrada por Shirley Andrea Angulo Fernández, de 30 años, oficial de la Policía Turística; su esposo, Víctor Julio Blanco Vega, de 32 años, y sus dos hijas, de un año y siete meses y de tres meses de edad.

Los cuatro fueron vistos por última vez el 1.º de setiembre del 2014, cuando vivían en Boston de Matina, Limón, y estaban en su casa a punto de comer.

Desde entonces, nadie ha podido explicar qué ocurrió con ellos.

El expolicía Víctor Julio Blanco Vega y Shirley Andrea Angulo Fernández, familia que desapareció en Matina, desde el 2014. Foto: Archivo LT

José Roy conoció a Víctor cuando ambos trabajaban con la Policía. Con el tiempo se hicieron amigos y hasta vivieron en la misma comunidad. De aquella relación recuerda a un hombre enamorado de su esposa y dedicado a sacar adelante a su familia.

“Él estaba muy enamorado de su señora y eran como esas parejas que usted ve y dice: ‘ellos son uno para el otro’”, contó.

Por eso, cuando comenzó a correr la noticia de que los cuatro no aparecían, la preocupación se extendió entre los vecinos y amigos.

José Roy recuerda que varias personas se sumaron a la búsqueda y estuvieron pendientes de cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos.

“Una persona se desaparece, pero toda una familia al mismo tiempo es muy extraño”, dijo.

La vivienda también dejó señales desconcertantes. Cuando las autoridades llegaron, encontraron puertas y ventanas abiertas y comida servida sobre la mesa, como si la familia hubiera interrumpido su rutina de un momento a otro.

El vehículo familiar, un Suzuki blanco, tampoco estaba. El 5 de setiembre de ese año apareció en un taller en Llorente de Flores, Heredia, pero su hallazgo no permitió esclarecer el paradero de sus ocupantes.

Con el paso de los años circularon distintas hipótesis sobre lo ocurrido, incluso versiones relacionadas con posibles conflictos criminales y la posibilidad de que los cuatro hubieran sido lanzados al mar cerca de isla Uvita. Sin embargo, ninguna de esas versiones permitió establecer qué pasó.

Hasta la fecha ha sido un misterio para las autoridades lo ocurrido con la familia (Cortesía/Cortesía)

El dolor tampoco se quedó únicamente entre los familiares. Para José Roy, la incertidumbre sigue presente. Durante mucho tiempo quiso creer que sus amigos se habían marchado por voluntad propia y que nada malo les había ocurrido.

“Uno sale y a ratos piensa en ellos, en si los ve. Con esto de las redes sociales muchas veces he sacado rato para ver si salen en algún lado”, relató.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó a La Teja que el caso fue remitido a la Fiscalía de Limón desde el 2014. En el 2019, el Ministerio Público había comunicado que el expediente se encontraba en archivo fiscal, debido a que no se había logrado identificar a los responsables ni reunir pruebas suficientes.

En medio del misterio por su desaparición, el nombre de Shirley volvió a aparecer en una publicación del diario oficial La Gaceta.

En febrero del 2022, el Ministerio de Seguridad Pública informó sobre el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra por presuntas ausencias laborales desde el 1.º de setiembre del 2014, precisamente el día en que desapareció junto con su esposo y sus dos hijas.

Según el documento, las autoridades no habían logrado localizarla para notificarle personalmente el proceso. Posteriormente, en mayo del 2024, se publicó otra gestión relacionada con la imposibilidad de ubicarla para comunicarle una resolución administrativa. Estos trámites correspondían a su situación laboral dentro del Ministerio y no aportan, por sí mismos, información sobre lo que ocurrió con ella o su familia.

La Teja consultó nuevamente a la Fiscalía sobre el estado actual del expediente y si existen novedades en la investigación. Al cierre de esta nota, se esperaba una respuesta.

Mientras tanto, quienes conocieron a la familia siguen cargando con la misma pregunta. José Roy recuerda que Víctor tenía grandes planes y que su mayor ilusión era sacar adelante a sus dos hijas, que entonces eran apenas unas bebés.

“Para cualquier persona no saber qué pasó con un familiar debe ser doloroso y muy tormentoso vivir los días así”, reflexionó.

Este medio también intentó conversar con Ana Victoria Fernández Sánchez, mamá de Shirley y abuela de las dos niñas, pero fue imposible localizarla.