Una madre obtuvo el bachillerato motivada por un profesor que fue asesinado por unos sujetos

Uno de los regalos más valiosos que dejó el profesor Luis Roberto Azofeifa Brenes antes de ser asesinado por unos delincuentes fue haber motivado e inspirado a sus estudiantes para que alcanzaran sus metas. Él fue una pieza clave para que una madre de familia lograra alcanzar su sueño.

Ella se llama Alejandra Peña López, de 42 años, quien estuvo a punto de dejar sus estudios botados, pero el profe Luis Roberto no permitió que esto pasara y la fue a buscar a su casa para que regresara a clases.

Alejandra Peña López se graduó de bachiller en el colegio gracias al impulso del profesor Luis Roberto Azofeifa Brenes. Foto: Cortesía para LT

Alejandra está casada, es madre de dos muchachos y, además, es una esforzada trabajadora; ya que a pesar de tener todas esas responsabilidades decidió retomar sus estudios. No obstante, en cuestión de meses sintió que el cansancio le ganaba, fue cuando quiso dejar el décimo año que cursaba en el Cindea de Tilarán, mediante clases nocturnas.

Ella faltó tres días a clases y al cuarto día vio cuando el profesor Luis estaba frente a su casa esperándola para llevarla de nuevo a lecciones.

La motivación de este docente fue lo que permitió que ella obtuviera su bachillerato y a raíz de ese título cuenta con dos técnicos, títulos que le han permitido mejorar la calidad de su vida y la de su familia al conseguir un mejor puesto de trabajo.

Así como ella, hay muchas historias más de estudiantes que admiraban al profesor por esta noble acción; ahora ellos lamentan su trágico final al morir en manos de unos supuestos delincuentes.

Luis Roberto Azofeifa Brenes, era profesor y amante de las caminatas. Foto: Facebook.

Al docente lo atacaron el pasado martes 8 de agosto, en Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas, en las inmediaciones del relleno sanitario Tecnoambiente; eran las 2:30 a.m., cuando al parecer él se bajó del carro para orinar, momento en el que le dispararon en cuatro ocasiones.

“Fue un profesor como pocos, considero que para ser tan joven se dedicó a sus estudiantes, de verdad amaba su profesión.

“Un día dije que no podía con tanta responsabilidad, mi hogar, mis dos hijos, trabajaba y la responsabilidad de estudiar de noche cursando el décimo año. Tenía como tres días de no ir, solo que no había llegado a la clase que él impartía que era Ciencias, así que él simplemente llegó frente a mi casa y me dijo: ‘de aquí no me muevo hasta que usted no se vaya conmigo a clases. La espero, mudese y nos vamos porque usted tiene que continuar, no la voy a dejar botada’”, recuerda Alejandra.

Se lo agradeció en vida

Esta madre menciona que todo esto ocurrió en el 2017, ella tenía 37 años y seis años después le agradece que le tendiera la mano.

“Hice mi hogar a los quince años tenía muchísimos años de haber salido de clases, dejé de estudiar cuando estaba en noveno del colegio, siempre tuve ese anhelo de sacar el bachillerato y cuando me metí estaban iniciando con el Cindea, era un profesor que de verdad motivaba al estudiante a seguir adelante”, recordó.

Desde que esta valiente mamá se graduó, le agradeció al profesor ese impulso, cada vez que se lo topaba se lo decía y el profe siempre le respondía con una gran amabilidad, tal como era su característica.

“Cada vez que lo veía se lo agradecía, he podido sacar dos técnicos y eso es para mí un gran logro, él siempre me motivaba y me decía: ‘ya yo me siento pagado y mi profesión está pagada con eso’ y no solo conmigo, porque a todos nos motivaba.

“Esas son las personas que marcan su vida para bien y para el resto de la vida, dejó un gran legado, ojalá otros profesores también dieran ese apoyo como el que él daba”, exclamó Alejandra.

Los responsables de la muerte del docente no han sido detenidos, las autoridades siguen detrás de ellos y en Tilarán están esperando justicia por el profesor.

Luis Roberto Azofeifa Brenes le encantaba la naturaleza y disfrutaba de ella. Foto: Tomada de Adventure Xtreme Cerro Pelado

Además de dar clases, Luis era un apasionado del rapel y las caminatas, incluso tenía un emprendimiento dedicado a llevar a personas a disfrutar de estos paseos.

Al docente lo despidieron con una caravana desde Limonal hasta Cañas y en el centro educativo le han hecho homenajes, al recordarlo como un ser humano que inspiraba y transmitía euforia entre quienes lo rodeaban.