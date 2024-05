Una muchacha decente, tranquila y simpática, así describen allegados a jovencita asesinada

Leslie Calderón estaba viviendo en San Rafael de Alajuela.

El atroz crimen del que fue víctima Leslie Calderón Machado, la joven nicaragüense de 21 años que fue encontrada sin vida y con una bolsa negra en la cabeza, aún estremece a sus seres queridos, quienes no entienden cómo alguien pudo hacerle algo tan cruel.

El cuerpo de la muchacha fue encontrado la tarde del pasado domingo 5 de mayo a la orilla de un río en San Rafael de Alajuela. El hallazgo lo hizo un hombre que estaba limpiando un lote a 200 metros antes de la antigua estación del tren.

Hasta este lunes, el OIJ aún no ha indicado de forma oficial que se trate de Leslie, sin embargo, la muerte de Calderón fue confirmada por familiares a medios nicaragüenses como Nicaragua Actual, La Prensa y Semanario El Mercurio Nicaragua.

“A mí me impactó, donde vi que era ella yo me puse a llorar, ¿cómo es posible que haya gente tan mala?”. — Allegada de Lesly.

Una allegada de Calderón, quien pidió que su nombre no se diera a conocer, contó que conocía a la muchacha desde hace más de un año, pues ambas frecuentaban un conocido bar en San Rafael de Alajuela, localidad donde Leslie estaba viviendo.

La joven desapareció un día antes de su cumpleaños. (cortesía)

LEA MÁS: Cuerpo que apareció con bolsa en la cabeza era de joven mamá desaparecida

“Era una chiquilla, tenía la misma edad que mi hijo y claro que me dolió demasiado que la mataran. Yo siempre le decía: ‘Cuídese mamita, porque usted está muy jovencita, por favor cuídese”, contó la allegada.

La mujer contó que las veces que vio a Xinita, como le decían de cariño a la muchacha, en el bar ella siempre se encontraba sola y también dijo que aunque no eran amigas íntimas siempre consideró a la joven como una persona de buen corazón.

“A mí me extraña, porque ella no se veía una chiquilla callejera, siempre andaba bien vestidita, bonita, se veía como una muchacha decente, por eso uno no entiende quién fue capaz de hacerle ese daño a esa pobre niña”.

La última vez que ambas se encontraron fue hace aproximadamente cuatro meses dentro de un supermercado de esa zona, “ella me saludó y se despidió con un besito”, recordó la mujer.

El OIJ mantenía una investigación por la desaparición de Leslie, quien fue vista por última vez el 2 de marzo, un día antes de su cumpleaños 22, en San Rafael de Alajuela. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Según el medio Nicaragua Actual, la familia aseguró que Leslie llegó a Costa Rica porque quería encontrar un trabajo para ayudar a su familia y mandar dinero a su hijo. La familia vive en Virgen de Candelaria del municipio de Chichigalpa, en Chinandega.