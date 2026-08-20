Sucesos

Una recta terminó en tragedia: hombre muere tras chocar contra un poste en Goicoechea

La madrugada terminó en tragedia en Mata de Plátano de Goicoechea

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Por Alejandra Morales

Una recta en Mata de Plátano de Goicoechea se convirtió en la escena de un aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre durante la madrugada de este jueves 20 de agosto.

La víctima fue identificada preliminarmente como Bryan Gustavo Ortiz Esquivel.

Una recta en Mata de Plátano de Goicoechea se convirtió en la escena de un aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre, el jueves 20 de agosto del 2026. Foto: ANI
Una recta en Mata de Plátano de Goicoechea se convirtió en la escena de un aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de un hombre este jueves 20 de agosto. Foto: ANI (ANI/ANI)

De acuerdo con la información disponible, Ortiz habría perdido el control del vehículo en el que viajaba y, por razones que aún se investigan, terminó chocando contra un poste.

El impacto fue de tal magnitud que el hombre quedó prensado dentro del vehículo. Los cuerpos de emergencia trabajaron para liberarlo; sin embargo, cuando lograron sacarlo, ya no presentaba signos vitales.

La Cruz Roja recibió el reporte de la emergencia a la 1:35 a. m. y desplazó recursos hasta el sitio.

Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo siguen bajo investigación.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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