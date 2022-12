Una testigo del juicio de María Luisa Cedeño quiso abstenerse a declarar porque sintió miedo

Raquel Navarro, exsupervisora del restaurante del hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio de Quepos, declaró durante dos días en el juicio por la atroz muerte de María Luisa Cedeño Quesada; sin embargo, el segundo día sintió mucho miedo y, al parecer, intentó abstenerse a declarar.

Navarro dio sus declaraciones el viernes 2 de diciembre y el lunes 5 de diciembre en la sala 4 del Tribunal Penal de Goicoechea.

Raquel Rebeca Salazar, la encargada de la investigación por el crimen de María Luisa, dijo este lunes 12 de diciembre durante su declaración que se enteró sobre este supuesto temor luego de que le informaran por llamadas.

“En horas de la noche (del domingo 4 de diciembre) fui contactada telefónicamente, aunque primero tuve dos llamadas perdidas por parte de una fiscal de Quepos, que no las vi y por eso no las atendí.

“Después de esto me llamó el licenciado Ronny León (agente del OIJ) y me explicó que Raquel (Navarro) se trasladaba (de Puntarenas) desde el día anterior (4 de diciembre) en la noche hacia San José para testificar y que se sintió perseguida por un vehículo, que este había hasta chocado el vehículo en el que ella viajaba y que después de eso, este vehículo había colisionado con una vivienda”, mencionó la investigadora.

Raquel Navarro, supervisora del restaurante La Mansión Inn que encontró el cuerpo donde murió María Luisa Cedeño.

Navarro para ese momento ya estaba en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio Público.

Una de las funcionarias de este Programa de nombre Cristina Porras conversó con la testigo y en apariencia ella le dijo que no quería ir a la sala 4 del Tribunal para continuar el debate.

“Como ella (Raquel Navarro) no quería venir ese segundo día a dar su declaración, Cristina (Porras) me comentó que ella le tuvo que explicar a Raquel que si ella no venía, hasta la podían mandar a traer con personal de Fuerza Pública.

“Entonces se convenció y según entiendo, Raquel denunció en las oficinas centrales (de la Policía Judicial) pero desconozco más detalles de la causa o la narración de hechos, pero sí lo que pasó esa noche antes”, señaló Raquel Salazar.

Raquel Navarro fue quien encontró el cuerpo de María Luisa Cedeño el 20 de julio del 2020 en el hotel La Mansión Inn.