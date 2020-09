“Sin lugar a dudas, hablar con Alexánder Salamanca fue el mayor desafío que tuve durante la escritura del libro, el primer acercamiento fue por medio de mensajes de WhatsApp y por audios que le dejaba cuando lo llamaba, algunas veces no me respondía y cuando lo hizo fue con la negativa de ser entrevistado. Me acerqué a sus familiares, amigos, pero la respuesta era la misma, que no iba a hablar del tema”.