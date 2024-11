Universitario fallecido en la UCR por árbol presintió fatalidad y se lo dijo a su mamá

Una de las últimas cosas que el universitario Bryan Rubén Aguinaga Amador le dijo a su mamá es que sentía temor por esos enormes árboles en la UCR, pues ya se había caído uno y dichosamente no había golpeado a nadie.

Bryan quizás presintió esa tragedia y ahora doña Karla Amador recuerda con dolor esas palabras de su hijo mayor, quien murió golpeado por un árbol de 14 metros de altura.

Bryan Rubén Aguinaga Amador, de 23 años, es el universitario fallecido tras ser golpeado por un árbol. Foto: Karla Amador para La Teja

Aguinaga, quien era estudiante de Contaduría Pública, recibió el impacto del árbol, cuando caminaba cerca de la entrada de la Facultad de Derecho.

“Esto es injusto lo que pasó, una semana antes mi hijo vio caer un árbol ahí mismo, me dijo: ‘mami gracias a Dios no había nadie ahí', porque los de la UCR si ya habían visto que cayó un árbol ¿por qué no actuaron más rápido, no los quitaron?, ahora resulta que los están quitando este fin de semana, pero ya mi hijo no está por culpa de esos árboles”, exclamaba llena de dolor esta madre.

Destrozaba es como se encuentra esta madre quien junto a su hijo mayor tenían muchas ilusiones, ella describe a su hijo como un buen muchacho, aplicado a sus estudios y quien soñaba con un mejor futuro para su familia.

“Mi hijo lo último que me dijo es que estaba lloviendo mucho y que iba rápido a tomar el bus para llegar a San Juan de Dios de Desamparados donde estaba viviendo, eran las diez de la noche y no llegaba, me extrañó que no llegara, no respondiera, yo llamé a los hospitales y nada, luego me llamaron del OIJ para decirme que el cuerpo se lo habían llevado.

“Mi hijo nunca me fallaba, siempre llegaba, si no estaba conmigo, se iba a ver a sus hermanos en Torremolinos de Desamparados”, dijo.

La Federación de Estudiantes de la UCR que esta tragedia ocurrió por inacción y negligencia de la casa superior, alegan que había advertencias sobre los fuertes aguaceros y los problemas que se podían presentar.