Universitarios celebraron cumpleaños de mamá días antes de sufrir una trágica muerte

Glen Campos Varela, de 26 años, y Josué Abraham Cambronero Villalobos, de 23, eran estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) y grandes amigos, tanto que se veían como hermanos.

Un accidente de tránsito les arrebató la vida en el mismo instante, ellos tenían un futuro prometedor y pese a sus pocos años de vida, pudieron disfrutarla y dejar grandes recuerdos a sus allegados.

Glen era hijo único de doña Annia Lucrecia Varela, y Josué era el segundo de seis hijos de María Elena Villalobos.

Cambronero estuvo viviendo con Campos y doña Annia en El Llano de Nicoya, Guanacaste, esto provocó que la señora tratara al muchacho como un segundo hijo desde hacía año y medio.

Glen Campos Varela, de 26 años, era estudiante de la Universidad Nacional (UNA) y murió en un accidente junto a su amigo Josué Abraham Cambronero Villalobos. Foto: Tomada de FB

El vínculo entre ellos tres era fraterno y él último recuerdo que atesora la mamá es su reciente cumpleaños número 50, que celebró el jueves 7 de setiembre anterior, Glen y Josué se encargaron de hacerla sentir amada, fueron a comer pizza y también a bailar.

“Nos comimos una pizza entre todos, porque vino la novia de Josué, vino otro amigo de Glen que también había cumplido años, mi hijo Glen también acaba de cumplir, él cumplía el Día de la Madre, prácticamente todos estábamos celebrando, después nos fuimos a bailar porque a mí me encanta bailar y Josué bailaba, la pasamos muy lindo, luego cada uno a dormir para cumplir con sus obligaciones”, recordó esta madre.

Josué Abraham Cambronero Villalobos, de 23 años, deja una hija de cuatro años. Foto: Tomada de FB

Nadie iba a imaginar que cinco días después de esa celebración, los universitarios morirían. La fatalidad ocurrió la madrugada del martes 12 de setiembre anterior en Nambí, frente a la sucursal de la empresa Dos Pinos en Nicoya.

Los amigos iban en la moto de Glen y por razones que no están claras perdieron el control del volante, se salieron de la calle y chocaron contra dos árboles, los fuertes golpes les provocaron la muerte de ambos en el sitio.

Glen Campos Varela había comprado la moto en agosto del 2022. Foto: Cortesía

Reconocieron moto y cascos

Doña Annia recuerda que ese martes 12 ella llegó a la casa luego de estar en Heredia visitando a su familia y en eso se precató los muchachos no estaban en la casa.

“Cuando llegué no los encontré y lo que pensé fue: ‘Estos bandidos quién sabe para donde se fueron’, les escribí porque Josué debía ir a la universidad en la mañana y Glen tenía el segundo día de trabajo en un lavacar, no me contestaban.

“En la comunidad tenemos un chat y pusieron que dos muchachos se mataron en Pozo Verde, con ese nombre no conocía el lugar, pero un compañero de trabajo pasó por el lugar y reconoció la moto y los cascos, ya ahí supe que era mi hijo”, manifestó doña Annia.

Alegría

Jesús Brenes, papá de crianza de Josué, recordó al joven como un muchacho lleno de alegría.

“Nunca tuvo tristezas, sabía llevar muy bien sus preocupaciones y le ilusionaba saber que solo le faltaba un año para graduarse de la universidad”, manifestó Brenes.

María Elena Villalobos, mamá de Josué, recordó que su hijo soñaba con comprarles una casa propia.

“Mi hijo soñaba con ser docente de inglés y con su salario decía que nos daría lo mejor”, expresó esta madre mientras trataba de hacerse fuerte.

Cuatro niñas quedaron huérfanas

Glen y Josué era papás de niñas y por ellas buscaban un mejor futuro.

Glen dejó tres hijas de 10, 9 y 2 años, Josué tenía una pequeña de 4 años, ambos manifestaban el gran cariño que les tenían.

La UNA con sede regional Chorotega lamentó la pérdida de dos de sus estudiantes.

“El estudiantado, personal académico y administrativo de la Sede Regional Chorotega externan las condolencias a las familias de los estudiantes Glen Campos Varela, estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas de información, y Josué Abraham Cambronero Villalobos, estudiante del bachillerato en enseñanza del inglés, ambos estudiantes del Campus Nicoya”, manifestaron en redes sociales.

A Glen lo sepultaron en Alajuela, donde tenía muchos familiares y a Josué en Lagunilla de Nicoya.

Doña Annia, luego de ir a despedir a su hijo, regresó a casa y se llevó la triste sorpresa que se le metieron a robar y le quitaron pertenencias de su hijo, las cuales pretendía conservar. Este hecho ya fue denunciado en el OIJ.