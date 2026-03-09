Sucesos

Uno de los costarricenses en la lista de extraditables se salva de ser enviado a Estados Unidos

Gilbert Hernán Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, se salvó de ser enviado a Estados Unidos

Por Alejandra Morales

Uno de los costarricenses que figuraba en la lista de personas solicitadas para extradición hacia Estados Unidos se salvó, por ahora, de ser enviado a ese país para enfrentar la justicia.

Se trata de Gilbert Hernán Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, cuya solicitud de extradición fue rechazada por el Tribunal Penal del Primer Circuito de la Zona Atlántica.

La información fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial la tarde de este lunes 9 de marzo.

De acuerdo con el reporte, el tribunal decidió rechazar la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, lo que en este momento impide que Bell Fernández sea trasladado al país norteamericano.

Bell Fernández figuraba entre los costarricenses incluidos en la lista de personas solicitadas para extradición; sin embargo, tras esta resolución judicial, el proceso para enviarlo a Estados Unidos no avanzará por ahora.

Las autoridades judiciales no detallaron de inmediato las razones que llevaron al tribunal a rechazar la solicitud planteada por el gobierno estadounidense.

