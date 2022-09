Uno de los principales postulantes a presidente de Corte se retira de elección para agilizar votación

29/09/2022 San José. Cuarta ronda para elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Fernando Salazar, magistrado de la Sala Constitucional, quien hasta hoy era uno de los principales postulantes para ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, decidió dar un paso al lado y quitar su nombre de la próxima votación.

Así lo confirmó durante la sesión de Corte Plena de este lunes 26 de setiembre, explicando que tomó dicha decisión con el fin de agilizar la elección del nuevo presidente de dicho órgano y así evitar que el proceso se extienda todavía más.

“Considero que lo más prudente, sensato y responsable es en la sesión no someter mi voto a la elección. Estimo que no podemos posponer más la elección del presidente, debemos ser céleres y debemos definir el camino que vamos a seguir y ponernos a trabajar de inmediato, no hay más tiempo que perder, los ciudadanos a los que nos debemos nos lo exigen”, dijo.

El anuncio de Salazar tomó a más de uno por sorpresa, pues él y Patricia Solano Castro, vicepresidenta de la Corte y presidenta de Sala Tercera, son quienes tenían mayores posibilidades hacerse con el cargo.

Corte no logra elegir a nuevo presidente tras 15 rondas de votación

Incluso, el pasado lunes 12 de setiembre el magistrado Salazar estuvo a punto de ser nombrado como nuevo presidente de este órgano, pues en tres de las cinco rondas de votación alcanzó 11 votos, es decir, solo le hizo falta uno para ser designado.

“Me hago a un lado con la finalidad de despejar el camino y lograr un acuerdo con un candidato de consenso, que tenga el respaldo mayoritario de esta corte. Agradezco a la mita de esta Corte que confío en mi y me dieron su respaldo, pero alguien tiene que ceder para que este proceso avance y culmine”, añadió.

En la sesión de este lunes la Corte Plena no acogió el recurso de revisión presentado por Sandra Zúñiga, magistrada de la Sala de Casación Penal, por lo que la votación seguiría siendo privada.