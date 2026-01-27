Sucesos

Usuarios reportan fallas al realizar SINPE este lunes por la noche

Usuarios reportaron inconvenientes la noche de este lunes

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Cerca de las 7:00 p. m. de este lunes 26 de enero del 2026, usuarios del Banco Nacional y del BAC reportaron problemas para realizar SINPE Móvil, lo que generó molestias entre quienes intentaban efectuar transferencias.

Hasta el momento, se desconoce si los inconvenientes se debieron a problemas de conexión a internet o a una posible saturación del sistema, situación que fue comentada algunos clientes.

En La Teja varios trabajadores probamos y a la mayoría nos dio un error en el sistema en ambos bancos. Solo una pudo hacer el trámite.

LEA MÁS: Más buses se suman al pago electrónico en rutas de San José, Alajuela y Heredia

Los bancos en Costa Rica establecen distintos límites diarios sin comisión para transferencias a través de Sinpe Móvil. Mientras el Banco Nacional permite hasta ¢500.000 sin costo, otras entidades como el BCR y el BAC fijan el límite en ¢200.000 y ¢100.000 respectivamente. Si se exceden estos montos, se aplican comisiones de entre $2 y $3 por transacción.
Usuarios reportaron inconvenientes la noche de este lunes 26 de diciembre del 2026. (Damián Arroyo C./Damián Arroyo C.)

¿Qué es SINPE Móvil?

El SINPE Móvil es un servicio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que permite realizar transferencias de dinero en tiempo real entre cuentas bancarias vinculadas a números de teléfono móvil.

LEA MÁS: Si viaja en bus y tren esta información sin duda que le interesará

Este sistema facilita pagos inmediatos de bajo monto, que pueden alcanzar hasta ₡100.000 o más, dependiendo de la entidad bancaria.

Hasta el cierre de esta nota, no se había emitido una posición oficial por parte del Banco Nacional ni del BAC sobre lo ocurrido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
sinpemóvilbancodinero
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.