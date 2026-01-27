Usuarios reportan fallas al realizar SINPE este lunes por la noche

Cerca de las 7:00 p. m. de este lunes 26 de enero del 2026, usuarios del Banco Nacional y del BAC reportaron problemas para realizar SINPE Móvil, lo que generó molestias entre quienes intentaban efectuar transferencias.

Hasta el momento, se desconoce si los inconvenientes se debieron a problemas de conexión a internet o a una posible saturación del sistema, situación que fue comentada algunos clientes.

En La Teja varios trabajadores probamos y a la mayoría nos dio un error en el sistema en ambos bancos. Solo una pudo hacer el trámite.

Usuarios reportaron inconvenientes la noche de este lunes 26 de diciembre del 2026. (Damián Arroyo C./Damián Arroyo C.)

¿Qué es SINPE Móvil?

El SINPE Móvil es un servicio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que permite realizar transferencias de dinero en tiempo real entre cuentas bancarias vinculadas a números de teléfono móvil.

Este sistema facilita pagos inmediatos de bajo monto, que pueden alcanzar hasta ₡100.000 o más, dependiendo de la entidad bancaria.

Hasta el cierre de esta nota, no se había emitido una posición oficial por parte del Banco Nacional ni del BAC sobre lo ocurrido.