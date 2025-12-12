¿Va para el Festival de la Luz? Así estará el tiempo este sábado

Si usted es una de las cientos de personas que este sábado asistirán al tradicional Festival de la Luz lo mejor es que se lleve un abrigo y un paraguas para estar bien preparado.

Esto debido a que según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) durante este sábado prevalecerán las ráfagas de viento e incluso se podrían algunas lluvias de corta duración.

“Para este sábado estamos previendo un día ventoso en general en el territorio nacional, ya que los vientos alisios se mantendrán acelerados durante el fin de semana”, dijo el meteorólogo Juan Diego Naranjo.

Según el experto, esta situación va traer como consecuencia que haya un mayor aporte de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, lo que generaría que al menos en la parte este del Valle Central y los alrededores de San José predomine nubosidad de poca a parcial durante la mañana y nubosidad variable en la tarde.

Según el IMN este sábado sería un día ventoso. .Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Incluso con posibilidad de que se presenten algunas precipitaciones de corta duración”, agregó.

En cuanto a los vientos, explicó que las ráfagas tendrán velocidades de entre 20 a 45 km/h, siendo que las más fuertes se sentirán cerca de los sectores montañosos.

“En lo que respecta a las temperaturas, estamos previendo temperaturas frescas de alrededor de 23 a 24 grados Celsius durante el día y en la noche estarían rondando los 17 a 18 grados Celsius”.