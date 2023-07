Vea cómo nos dejó la tormenta por la llegada de la onda tropical #22

Tormenta por onda tropical # 22. Fotos: CNE

La tormenta que afectó gran cantidad de comunidades dejó muchos daños que se pudieron ver hasta este domingo 23 de julio.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) facilitó varias fotos en las que se observan caída de árboles, casas que se quedaron sin techo, otras a las que les cayeron ramas o palos, y cableados en el piso, entre otros.

La CNE informó que los comités locales de emergencias trabajaron todo el día en la valoración de los daños que dejó la tormenta.

La onda tropical #22 provocó fuertes lluvias, ventoleros y tormenta eléctrica.

“Yo no podía dormir porque era algo horrible, así como en las películas cuando uno solo espera que llegue el huracán. Llovía y ese viento que a uno se le escalofría la piel, solo pensaba en qué momento me quedaba sin techo. A una vecina sí se le volaron varias láminas, una cayó en el techo, me acosté con ropa y sueta y las tenis cerca por si me tocaba salir. Se cayeron dos árboles en el patio, tenían buena raíz, es que era como el fin del mundo, terrible”, dijo Xinia Martínez, vecina de Turrialba.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, informó que los comités de emergencia de la región Huetar Caribe se activaron en los cantones de Talamanca, Matina, Siquirres y Limón centro, debido a la caída de árboles y afectación del tendido eléctrico. Poco a poco, se ha ido restableciendo el servicio.

El ICE, MOPT así como las municipalidades han atendido gran cantidad de incidentes.

“En Limon centro se reportaron lluvias fuertes, anegamiento por problemas de alcantarillado en el centro, además de la caída de árboles sobre viviendas y varias casas destechadas”, dijo Picado.

Mientras, en el Caribe se reportó tormenta eléctrica con fuertes vientos en los cantones de Turrialba, Cervantes, Jiménez, Oreamuno, Paraíso y Cartago.

La ruta 10 ya fue habilitada después de la caída de varios árboles.

Las autoridades establecieron la alerta amarilla para la zona norte y el Caribe, y verde para el resto del país por que hay mucha inestabilidad atmosférica.

“La onda tropical #22 está atravesando el oeste del país. El ingreso de la misma en el transcurso de la noche de sábado y madrugada de domingo provocó fuertes ráfagas de viento con intensidades entre 40-70 kilómetros por hora, así como lluvias de variable intensidad, iniciando en el Caribe y se extendieron hacia la zona norte y Valle Central”, informó este domingo el Instituto Meteorológico Nacional.

Picado aseguró que este domingo están mandando alimentos y plástico negro para ayudar a tapar a las familias que se les volaron parte de los techos.