Vecina afectada por inundación: “El agua me llegaba al pecho y ya no podía entrar a la casa”

Bomberos tuvieron que evacuar a varias personas. Foto Johan Rojas (Johan Rojas)

Andrea Ávila, vecina del sector conocido como ciudadela Calderón Muñoz, en Zapote, San José, vivió momento de angustia al ver que su casa y la de varias de sus familiares resultaron gravemente afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias que cayeron este lunes.

“Fue algo de sorpresa, mi hermana me mandó un video diciéndome que ya se estaba inundando la casa, y yo me preocupe porque vivo muy cerca, entonces me vine en carrera, pero ya el agua me llegaba al pecho y ya no podía entrar a la casa de mi mamá, entonces ya no había nada qué hacer”, contó a La Teja.

En Zapote sufren por las inundaciones

Ávila contó que el aguacero empezó a caer con mucha fuerza desde la 1 p.m., lo que provocó el desbordamiento del río Ocloro, el cual en cuestión de segundos se apoderó de la calle e invadió varias viviendas.

Según un reporte del Cuerpo de Bomberos a este medio, en esa zona los rescatistas estaban trabajando en la evacuación de varias personas, pues al menos 60 casas resultaron afectadas.

Varios familiares de Ávila también resultaron afectados por las lluvias. Foto Johan Rojas (Johan Rojas)

“Estaba lloviendo fuerte desde la una de la tarde, ahora todo está inundando. Todo se perdió, estamos hablando de juego de comedor, cocina, todo está perdido”, añadió la vecina.

“A mi tía abuela también se le inundó todo, mi tía se cayó y los bomberos la tuvieron que rescatar, todo ha sido muy terrible” — Andrea Ávila, afectada por inundaciones.

El desbordamiento del río Ocloro causó grande daños. Foto Johan Rojas. (johan)

Por su parte, Rolando Félix, paramédico de la Cruz Roja, informó que en esa zona atendieron a diez personas que quedaron atrapadas en sus viviendas; sin embargo, solo seis de estas accedieron a ser evacuadas.

El Cuerpo de Bomberos informó que en las últimas horas atendió al menos 8 incidentes en sectores como Moravia, Santo Domingo, Mora, Desamparados, Zapote, Mercedes Sur y Goicoechea.