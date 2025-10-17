Vecina de barrio Dent cuenta como inundación la acorraló dentro de casa al punto de que tuvo que subirse al techo

Al igual que doña Patricia varias personas tuvieron que refugiarse en los techos de sus casas. (La Nación/José Cordero)

Patricia Vindas vivió momentos de mucha angustia al ver como una inundación invadió la casa en la que se encontraba junto con una vecina, al punto de que el agua las acorraló y las hizo huir hasta el segundo nivel de la vivienda.

Vindas es una de las vecinas de barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca, que se vio afectada por la impresionante inundación causada por las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada Los Negritos. Vecinos de barrio Escalante también fueron afectados por esta misma situación.

Inundaciones en barrio Dent

“Es algo terrible, no tiene idea, hasta el mueble de la cocina lo hizo arrancado, el agua llegó hasta el techo, fue algo espantoso”, contó Vindas.

La vecina contó que, anteriormente, había sido afectada por una inundación, por lo que cuando empezó a llover decidió tomar algunas previsiones, pero nunca se imaginó lo que estaba por suceder.

Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent. (La Nación/José Cordero /José Cordero)

“Cuando empieza a llover, yo meto mi carro a una parte más alta, porque en la primera inundación se me mojó como hasta la mitad, entonces lo que hago es subirlo hasta la esquina y me espero a ver si se inunda o no”, contó.

Una vecina invitó a doña Patricia a tomarse un café con ella mientras esperaban que pasara la lluvia, pero fue todo lo contrario, pues empezó a llover aún con más fuerza. En ese momento, ocurrió la emergencia.

“Nunca paró de llover y fue cuando se salió la quebrada. Nos llevamos un susto, porque ellos (sus vecinos) habían hecho los portones especiales para que no se les metiera el agua, pero era tal la cantidad que la presión rompió el portón y se metió el agua. Nosotras tuvimos que correr al segundo piso y quedamos atrapadas”, relató.

Según Vindas, ante tal situación, no les quedó otra que salir al techo para pedir ayuda.

“Estábamos muy asustadas, entonces tuvimos que romper una ventana y tirarnos al techo y ahí nos quedamos tamaño rato. A nosotros nos sacaron los bomberos en una balsa, porque no había otra forma de salir”, contó.

Se reportan vehículos bajo el agua en Barrio Dent tras fuertes lluvias. (José Cordero/La Nación)

Vindas explicó que la inundación alcanzó una altura de más de tres metros, por lo que todo el primer nivel de su casa y la de su vecina quedaron muy afectados.

“Ella lo perdió todo, igual en mi casa, es literal un desastre, no tiene idea de que fue, fue algo impresionante”.

El Cuerpo de Bomberos informó que la inundación afectó barrio Dent y barrio Escalante, y debido a la emergencia tuvieron que rescatar a 10 adultos, dos menores de edad y cuatro perros. La mayoría de personas afectadas se refugiaron con familiares.

“Yo creo que yo sí me voy a ir a dormir a mi casa, porque yo tengo una segunda planta y tengo una perrita ciega, entonces no la quiero dejar solita”.