Vecina de Turrialba ante ola de violencia: “Se respira miedo hasta de salir de la casa”

El carro en que llegaron los pistoleros fue quemado por ellos mismos. Foto: Facebook Comunidad Santa Fe de Los Chiles

Desde hace poco más de un mes se han registrado distintos hechos de violencia en el cantón de Turrialba que ya tienen a los vecinos no solo preocupados, sino también muy asustados.

Doña Isabel Mora tiene 65 años y es turrialbeña de cepa, ella nos contó que se siente muy angustiada porque todos los días se levanta y al leer las noticias, algo pasó en su amada Turrialba.

“Uno sabe que en todos lados pasa algo, yo tengo a mis hijas que viven en San José y siempre me dicen: ‘mamá, vengase a vivir con nosotras, ¿para qué va a estar allá sola?’, y yo les digo que la paz de este pueblo no la cambio, pero últimamente ya no les puedo decir eso, porque están matando a personas jóvenes y lo que se oye es que con una violencia terrible, los vecinos andan igual, la gente está agüevada de que se vaya a salir esto de control, se respira miedo hasta de salir de la casa, sobre todo en las noches”, dijo esta vecina de Carmen Lyra.

Ella asegura que el principal temor de los lugareños es que las bandas estén llegando hasta allá y estén en disputa.

“Aquí hay gente que vende droga, pero ojalá que las autoridades judiciales investiguen rápido por qué tanto muerto tan seguido, creo que el miedo de todos no es solo aquí, sino en otros lugares, y es que las balas hieran a un inocente que va para la iglesia, al súper, o para su trabajo, aquí es poca la policía y se ve la misma pese a lo que está pasando”, comentó.

A las 11:56 p. m. de este jueves 2 de febrero, se dio un crimen que dejó a una personas fallecida y a otra herida.

Según informó el OIJ, el crimen se dio en Carmen Lyra, en Turrialba, cuando cuatro hombres que viajaban en un carro que fue robado en Pavas, llegaron hasta ese sitio, bloquearon el paso con el carro y le prendieron fuego.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Turrialba el miércoles. Foto cortesía.

De inmediato los sospechosos iniciaron una balacera de terror en la que dispararon a un hombre de apellido Cedeño, que recibió tres heridas de bala, en el pecho y en la espalda.

Mientras que un joven de 24 años recibió un balazo en un brazo, por lo que fue trasladado al Hospital William Allen.

Cuando los agentes llegaron al sitio encontraron 60 casquillos de arma 9 milímetros, .40 y de AR15 y AK47, estas últimas dos son tipos de metralladoras. Hubo viviendas alcanzadas por las balas.

Los investigadores trabajaron durante toda la madrugada en el sitio.

Tienen razón los vecinos de estar asustados, el miércoles se dio también otra balacera en Caren Lyra, frente a la antigua delegación de la Policía, que dejó dos muertos y una persona herida.

Varios gatilleros entraron a la casa a la fuerza y dispararon a lo loco, dos hombres de apellidos Barrios, de 31 años y Cervantes, de 28, fallecieron a consecuencia de disparos en sus cabezas.

Además, una mujer, cuya identidad no se dio a conocer, fue llevada de emergencia al Hospital William Allen Taylor, ya que en apariencia uno de los disparos la habría impactado en la espalda.

La noche del lunes un joven de 21 años resultó herido de gravedad y sigue internado en el Hospital.

El suceso ocurrió en Valle Azul, cuando el joven caminaba por la orilla de la calle y una moto lo interceptó, en ella iban dos pistoleros que le dispararon en varias ocasiones.

El OIJ detalló que el muchacho recibió balazos en el tórax, abdomen, brazos y piernas.

Poco después de que se dio la agresión la Policía encontró una moto en llamas que se presume podría ser la misma en que viajaban los sospechosos.

Además, el 3 de enero un joven de 23 años de apellido Cajina resultó herido de gravedad en Las Colinas de La Suiza.

Ya el 17 de diciembre un taxista pirata de apellido Chavarría, de 45 años, había sido asesinado frente a la finca Pueblo Nuevo, en La Suiza de Turrialba.

Al parecer, dos motociclistas estaban pidiendo ayuda y cuando él acudió le dispararon.