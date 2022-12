Vecina de viejita asesinada en Desamparados: “Sentimos mucho miedo de salir de la casa”

El OIJ busca a los ocupantes de una moto como sospechosos de la mortal balacera.

Los vecinos de Dos Cercas de Desamparados aseguran sentirse temerosos desde la balacera que acabó con la vida de una viejita el sábado pasado y dejó a dos chiquitas heridas.

Doña Marielos Jiménez vive cerca de donde ocurrió el triste suceso.

“Yo tengo toda una vida de vivir en este barrio, pero desde anoche (lunes) una hija mía me sacó de mi casa y estoy en San Rafael Abajo de Desamparados, porque a mis hijos les dio mucho miedo. ¡Hasta la perrita me traje! Y es que sentimos mucho miedo de salir de la casa y que algo así vuelva a ocurrir, porque como dicen los jovencitos esto está caliente y para mal, porque no sabe uno en qué momento se desata una balacera, en el barrio todo mundo anda en una pura angustia”, dijo Jiménez.

Esta señora asegura que desde el sábado los vecinos tratan de salir apenas lo necesario de sus viviendas por esa sensación de miedo que están experimentando.

“El sábado yo estaba en la casa cuando ocurrió la balacera. Estaban dos nietas mías aquí, ellas estaban jugando en el corredor, mi hijo las venía a recoger y dice que se bajó del bus y le dijeron que había una señora y unas chiquitas baleadas y a ese muchacho casi se le sale el alma pensando que éramos nosotras, que a veces nos vamos a caminar. En eso dice que vio que la herida era una de las vecinas”, contó.

Doña Marielos asegura que no era amiga de la víctima mortal de la balacera, Ana Isabel Rojas Bonilla de 80 años, pero que sí se conocían y cada vez que se veían se saludaban.

“Ella era una señora muy tranquila, salía por las tardes a comprar pan y pasaba en su casa, la verdad es que es muy lamentable lo que pasó, porque desde hace un tiempo aquí se ven más motos, más gente rara que no anda en cosas buenas y vea en lo que terminó esto, una familia llorando a una señora que estaba bien, disfrutando de su vejez, y dos niñas que estaban jugando inocentemente”, dijo.

(Video) En bicicletas llegaron sospechosos a robar en casas en Heredia, OIJ los busca

Jiménez asegura que en estos días la policía se mantiene en la zona, pero ellos saben que tarde o temprano se van a ir.

“Lo que todos los vecinos comentan es que ojalá no pase aquí como en Calle Fallas, porque sí está bien feo el asunto”, dijo.

De momento las autoridades judiciales presumen que una disputa entre grupos de drogas de la zona provocó el tiroteo en que la adulta mayor falleció, los agentes buscan a los dos ocupantes de una moto negra, como sospechosos, ellos llegaron hasta una alameda y empezaron a disparar.

Doña Ana Isabel murió de un disparo en la cabeza en la Clínica Marcial Fallas, las dos niñas de 5 y 7 años que estaban jugando en un balcón recibieron cada una un balazo en el pecho, ellas siguen internadas en el Hospital Nacional de Niños, en ese centro médico las reportan estables.

Y un joven de apellido Masís de 20 años sigue delicado en el Hospital San Juan de Dios, él recibió un balazo en el pecho.