Vecino cuenta cómo fueron los últimos instantes de vida del joven que murió tras explosión de pólvora

Víctor Segura fue el primer vecino que auxilió al joven que murió por la explosión de pólvora en Tirrases de Curridabat.

La víctima mortal fue identificada como David Daniel Monge Segura, de 21 años.

El joven sufrió graves heridas que le terminaron cobrando su vida cuando lo llevaban camino al hospital Calderón Guardia.

En apariencia, el muchacho se dedicaba a la fabricación de pólvora y una mala manipulación provocó la explosión en la cochera de su casa en el barrio Gloria Bejarano de Tirrases, contiguo al antiguo botadero de basura.

Don Víctor realizaba unos trabajos de construcción cuando escuchó el fuerte estruendo la tarde-noche de este jueves 7 de diciembre.

“Estaba al frente haciendo un trabajito y escuché la explosión, bajé para ver que sucedía y me metí adentro de donde ocurrieron los hechos, en el momento que entré vi al muchacho tirado en el piso, lleno de sangre y sin los dos bracitos”, recordó el vecino.

En la cochera de esta vivienda murió David Daniel Monge Segura, de 21 años por la explosión de pólvora que al parecer el fabricaba. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

LEA MÁS: Pólvora le explotó a veinteañero y en apariencia le amputó las manos

Afirma que trataron de auxiliarlo junto con otras vecinas que llegaron.

“Tratábamos de inmovilizarlo porque no quería estar quedito, se movía constantemente, tratamos de que no se moviera para que no se hiciera más daño, él trataba de hablar pero no se le entendía lo que hablaba”, manifestó.

Agregó que de inmediato optaron por llamar al 911 y quedarse con él acompañándolo.

Víctor Segura fue el primer vecino que trató de auxiliar a David Monge Segura, víctima de la explosión de pólvora. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Menciona que hasta ese momento no sabía qué causó la explosión, pensó que se trataba de cilindros de gas.

“Ese momento fue como que explotaran varios cilindros de gas, era lo más común y por eso me asusté, todas las casas comenzaron a echar como una nube de humo, cuando yo entré eso estaba lleno de cenizas de la explosión, había un ventanal que lo quebró completamente y un microondas que lo mandó por otro lado”, detalló.

Trascendió que los bomberos decomisaron gran cantidad de pólvora en la vivienda que vivía el joven.

David le decían de cariño Chino, al parecer estudiaba sistemas en información y realizaba productos de pólvora como una forma de ganarse una extra, dijeron los tíos que estaban en el sitio.