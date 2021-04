“Desamparados es un cantón muy grande, aquí no hay casas de lujo, pero una buena parte somos trabajadores, a mí me da profunda tristeza ver lo que dicen en las noticias del puerto, porque cuando uno piensa en Puntarenas piensa en la playa y en ir a pasarla bonito, no en que se repita algo tan horrible cómo lo que ocurrió aquí”, dijo Ulate.