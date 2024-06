Vecino de condominio en que ocurrió asesinato: “Desataron un guerra de insultos y nos robaron la paz”

Un video captó la discusión y homicidio.

Los habitantes del condominio Río Palma están consternados por el homicidio que acabó con la vida de Otoniel Orozco este lunes a manos de un vecino, de apellidos Ramírez Zamora, sin embargo, aseguran que la situación ya era tensa desde hace tiempo, por lo que se temía que la situación se saliera de control, tal y como ocurrió.

Uno de los vecinos conversó con La Teja sobre la situación, con la condición de no ser identificado.

“No era nuevo que ellos tuvieran discusiones, pero lo que ocurrió rebasó todos los límites, ayer fue un día muy duro porque conocíamos a los dos, y hoy uno no deja de pensar en lo que ocurrió y en los hijos de los dos porque al final esto es una tragedia para las dos familias y para todos los que vivimos aquí”, dijo.

El vecino asegura que él tiene tres años de vivir en el condominio y desde que él y su esposa llegaron a vivir ahí ya había problemas entre Orozco y Ramírez.

Los vecinos escuchaban los pleitos constantemente. Foto: Mundo Escazú

“Cuando ocurrió el homicidio, yo estaba en la casa, en el segundo piso, estaba subido en la máquina de correr y mi esposa estaba sentada, estábamos conversando, nos tocaba entrar a trabajar en la tarde. Los escuchamos discutir, ya uno conoce las voces.

LEA MÁS: Víctima de atroz crimen en lujoso condominio ya había denunciado a vecino por agredirlo con arma

“Pasaron unos minutos y se escucharon los balazos, mi esposa de inmediato se levantó y me dijo: amor, los vecinos, ¿amor, qué pasó?, y yo le digo: ‘no creo, seguro es otra cosa’. Ella corrió a la ventana y empezó a gritar, me dice: ¡amor los vecinos!, y corrió a llamar a la caseta y al 911. El vecino de la par nos tocó la puerta y se agarraba la cabeza, ya no había nada que hacer, le vació la pistola.

“Sinceramente, por lo menos nosotros nunca nos involucramos, sé que en algún momento varios vecinos se les acercaron y les pidieron tranquilidad y calma por el bien de todos”, comentó.

Según el vecino, su esposa no pudo ni dormir pensando en los gritos que daba la esposa de don Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años.

Otoniel Orozco Mendoza vivía con esposa y sus hijos todos menores de edad. Foto: Tomada de redes sociales

“Uno no tenía amistad, pero si la cordialidad de compartir un mismo espacio, por lo que mi esposa está muy afectada, en realidad todos”, comentó.

Este vecino asegura que los problemas entre ambas familias eran de conocimiento de todo el condominio y que a nivel administrativo nunca supieron manejarlos.

LEA MÁS: Video revela cómo ocurrió el atroz homicidio de hombre acribillado por vecino en lujoso condominio

“Hay condominios en los que usted ante una mínima conducta lo obligan a hacer lo correcto, y si hay problemas los cortan de raíz, pero aquí, los vecinos escuchaban las discusiones y se quejaban, pero no pasaba nada, había denuncias penales y las señoras empezaron la costumbre de agarrarse como viejas de patio y terminaban los cuatro discutiendo”, dijo.

Uno de los vecinos asegura que los oyó discutir y luego los balazos pero pensó que era otra cosa, pues no imaginaba algo así.

El hombre asegura que el sospechoso de apellido Ramírez Zamora, de 43 años, había optado por insultar al vecino y hasta le tiraba el carro cuando los veía, especialmente a la señora.

“Muchas veces le decía: ¿usted nica...’ y un montón de cosas, porque él señor nació en ese país, pero ya tenía nacionalidad tica. Hasta donde sabemos, todo empezó por algunos movimientos que don Oto hizo en su casa, parece que él quería más espacio para sus hijos, pero desde ese momento empezaron a pelear por lo que fuera, hasta por verse, así que desataron una guerra de insultos y nos robaron la paz, hasta los hijos de Oto tenían que aguantar comentarios y malas caras”, dijo.

LEA MÁS: Papá de sospechoso de matar a vecino en condominio lujoso contó lo que desató la tragedia

El lugareño asegura que una de las vecinas, en algún momento, les dijo que por qué no se iban y dejaban los problemas, pero ambas familias se negaron a dar el brazo a torcer.

“Ver el video es impresionante, siente uno un dolor enorme, siente uno que perdió la seguridad y la tranquilidad por la que uno hace el esfuerzo de vivir en un lugar así. Ayer los vecinos comentaban que Ramírez (el sospechoso) se compró el arma porque sabía que don Oto era experto en seguridad, pero nunca nadie vio a don Oto con un arma, jamás, es muy triste. Mi esposa me decía que tanto que trabajamos para vivir aquí y ahora nos toca enfrentar algo así”, dijo.

Ahora lo que los vecinos se preguntan es qué va a pasar con las dos familias.

“Aquí fallamos todos, ellos (los vecinos peleados), la administración, la seguridad del condominio y hasta nosotros como vecinos por no exigir con más fuerza que esto parara, aunque sí hubo quejas”, dijo.

Al sospechoso le dictaron tres meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.