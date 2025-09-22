Vecino de Pocosol narró los minutos de desesperación que vivió cuando entró a pozo a intentar salvar a niño

Personal de Bomberos de Costa Rica y Cruz Roja Costarricense durante las labores de rescate del niño que cayó en un pozo en Pocosol de San Caarlos. Fotografía: (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)

Un vecino de Pocosol de San Carlos narró los momentos de tensión que vivió cuando intentó salvar al niño de tres años murió tras caer en un pozo.

En medio de la desesperación, Elvis Vargas, vecino de San Cristóbal de Pocosol, tomó la decisión de arriesgar su vida para intentar rescatar al menor de edad antes de que llegaran los cuerpos de emergencia, pero la misión se le complicó.

“Yo escuché unos gritos y llegué y me acerqué. Me dijeron que si me podía meterme a salvar al niño, intenté meterme hasta abajo, pero llegué al agua y no logré meterme más. Ahí no aguantaba respirar y tuve que salir”, mencionó a RCP Noticias.

Él lamentó que su ayuda no fue suficiente y que al final el pequeño fue hallado sin vida.

“Yo estaba muy nervioso y es que no tenía las herramientas suficientes para poder salvarle la vida, no podía hacer nada más, tuve que salirme. Yo sentía que me resbala, porque el mecate con el que me metí no llegó al fondo”, comentó muy afectado.