“Una señora que solo sabía ayudar y trabajar, andaba en las calles y buses ofreciendo sus productos que eran bien sabrosos, duele mucho esto, una desgracia para su familia y aquí en Paraíso se le extraña, me parece una pesadilla, unos días antes pasó por el frente de mi casa y me dijo adiós, iba toda contenta, quiero quedarme con ese último recuerdo de ella, y de cuando contaba sobre su vida en Nicaragua y las cosas por las que se tuvo que venir, no fui al juicio porque no podría ver a esa persona que le hizo semejante crueldad, que Dios lo perdone”, dijo Marita Mc Donald, vecina de Paraíso.